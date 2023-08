Mutirão Emprega Mais Curitiba resulta em 800 pessoas contratadas na Capital

O mutirão Emprega Mais Curitiba, promovido pelo Governo do Estado na terça-feira (08) no bairro Sítio Cercado, encaminhou 1,2 mil pessoas para a seleção de 1.500 vagas ofertadas por 50 empresas localizadas na Capital. Deste total de atendimento, 819 resultaram em contratos de trabalho intermediados por agentes do Sistema Nacional do Emprego (Sine-PR).

Esta foi a terceira edição do Emprega Mais Curitiba em 2023. A primeira ação aconteceu em abril, no bairro Pinheirinho, com 1.065 trabalhadoras e trabalhadores contratados de imediato para postos de trabalho com carteira assinada. No segundo evento, no Boqueirão, em junho, 827 pessoas conseguiram uma colocação no mercado de trabalho ao término do mutirão. Ao todo, o programa colocou mais de 2,7 mil candidatos em vagas formais de trabalho.

Com oportunidades em diversos setores da economia, o evento é muito importante para dar visibilidade ao trabalho que é promovido pelo Sine estadual na intermediação de mão de obra.

Segundo o secretário do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes, o desempenho do Paraná em colocar pessoas no mercado de trabalho por intermédio das Agências do Trabalhador é destaque nacional. "Somos o estado que mais emprega mulheres e jovens na região Sul do País no Cadastro de Empregados e Desempregados (Caged). E na rede Sine, somos o primeiro lugar disparado em intermediação de mão de obra, posição que reflete o sucesso das políticas adotadas pelo Governo para o crescimento econômico e, consequentemente, a criação de empregos", afirmou.

Segundo dados do IMO (intermediação de mão de obra), da Rede Sine do Paraná, de janeiro a julho deste ano as Agências do Trabalhador e postos avançados de atendimento colocaram 81.825 pessoas em vagas de emprego, um avanço de 16% em relação ao mesmo período, em 2022, e 38% a mais que no ano de 2021.

NOVAS EDIÇÕES– A Secretaria pretende promover, ainda em 2023, mais três eventos do Emprega Mais Curitiba, restando apenas a definição dos bairros. Três localidades estão na lista: Tatuquara, Boa Vista e Cidade Industrial de Curitiba (CIC).