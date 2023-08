Após nova licitação, obras da Cidade Industrial de Londrina alcançam 9%

Londrina vai ganhar uma Cidade Industrial, orçada em R$ 36,7 milhões, valor disponibilizado ao município pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria das Cidades, via Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios (SFM). Localizado no prolongamento da Avenida Saul Ekind, o empreendimento conta com uma área total de 395 mil metros quadrados e, quando pronto, vai funcionar como um condomínio industrial com 90 lotes.

O projeto começou a ser executado em abril deste ano e prevê serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, pavimentação com Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ), serviços de urbanização, redes de água e esgoto, iluminação pública, muros e guarita de controle de acesso. As obras estão 9% executadas e a previsão de conclusão é para o segundo semestre de 2024.

A obra da Cidade Industrial chegou a ser iniciada em 2021, após o anúncio da liberação de recursos do Estado, mas a empresa que à época era responsável abandonou o empreendimento, o que levou a prefeitura a uma nova licitação, que atraiu duas interessadas. O orçamento máximo era de R$ 41,9 milhões.O Governo do Estado é responsável pela fiscalização da obra.

Para o secretário das Cidades, Eduardo Pimentel, este é um exemplo do trabalho em conjunto entre Estado e o segundo maior município, com mais de 555 mil habitantes. “Londrina cresceu muito nos últimos anos, é o quarto maior da região Sul, e demanda por essa obra já tem algum tempo. Vamos trabalhar para entregá-la com celeridade e qualidade, gerando emprego e renda para os londrinenses e industrializando cada vez mais a região Norte”, afirmou.

Atualmente, segundo a prefeitura, 200 empresas aguardam em uma lista de espera o término da obra e a publicação dos editais de venda de terrenos. Elas poderão participar do processo licitatório com a finalidade de comprar um dos lotes. A expectativa é que ao menos 10 mil empregos sejam gerados com o empreendimento.Alguns dos atrativos são a proximidade com postos de combustíveis, faixas verdes aos fundos e no miolo do terreno, e o formato em loteamento fechado para garantir e inspirar segurança e economicidade, num sistema de gestão compartilhada.

“Este mês recebemos técnicos da Invest Paraná e eles ficaram impressionados com a quantidade de áreas que Londrina tem para receber investimentos. A Cidade Industrial vai ser um instrumento para alavancar o desenvolvimento de Londrina, que vai de imediato apoiar os empresários locais e atrair investimentos de todo o País. Vamos trabalhar para que seja uma referência nacional”, diz o prefeito Marcelo Belinati.