Metade dos consumidores cadastrados no Programa Nota Paraná tem até 40 anos

Um levantamento realizado pelo Nota Paraná, programa do Governo do Estado vinculado à Secretaria da Fazenda, trouxe à luz uma informação interessante: pouco mais de 50% dos participantes cadastrados no programa têm até 40 anos de idade.

A análise dos dados revela que há 2.498.753 consumidores cadastrados com 40 anos ou menos. O número representa 52,4% do total de cadastrados (4.762.117), o que demonstra adesão considerável ao programa entre as gerações mais jovens.

O estudo foi feito para subsidiar a elaboração de um projeto de estratégia digital para educação fiscal da Escola Fazendária do Paraná – EFaz. Mário Brito, diretor da EFaz, diz que os dados fornecem bons insights para projetos de aprimoramento digital. “Compreender a distribuição etária dos cadastrados permite que a instituição direcione seus esforços educacionais e informativos de maneira eficaz, fortalecendo a interação entre os cidadãos e as plataformas digitais e ampliando a educação fiscal no estado do Paraná”, diz.

Segundo a coordenadora do Nota Paraná, Marta Gambini, os números de participação por faixas etárias revela um cenário interessante, que pode estar relacionado à maior familiaridade dos mais jovens com cadastros digitais.

"Sabemos que os mais jovens são acostumados a realizar cadastros e interações online. Isso pode explicar a adesão que vemos nas faixas etárias mais até os 40 anos. Mas vale ressaltar que ocadastro é muito simples, com uma interface muito amigável", diz a coordenadora. Ela também ressalta que a faixa etária de 40 a 60 anos soma um total de 1.650.739 cadastros, ou 34,7%, o que indica boa distribuição entre as demais gerações de contribuintes.

Marta explica que a participação no Nota Paraná é bem fácil. Ao fazer compras em um dos 222 mil estabelecimentos comerciais do Paraná que estão inscritos no programa, basta aos consumidores solicitarem a inclusão do CPF na nota fiscal, permitindo a acumulação de créditos do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

IMPORTÂNCIA DO CADASTRO– É essencial que os consumidores realizem o cadastro nosite do Nota Paraná para que tenha acesso aos seus créditos. Os valores podem ser resgatados e transferidos para a conta bancária do participante ou usados para abater valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Além disso, cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para participar de sorteios mensais de prêmios.

Além do prêmio principal de R$ 1 milhão, são sorteados um prêmio de R$ 100 mil, um prêmio de R$ 50 mil, dez prêmios de R$ 10 mil e 15 mil prêmios de R$ 50. A próxima edição do sorteio ocorre nesta quinta-feira (10). Ao todo, estão concorrendo 2,9 milhões de contribuintes cadastrados que pediram o CPF em notas fiscais de compras realizadas no mês de abril.

8 ANOS– O Programa Nota Paraná, com oito anos de existência, é reconhecido como um dos mais bem-sucedidos instrumentos de cidadania fiscal no Brasil. Desde sua criação,já distribuiu R$ 2,89 bilhõesa consumidores e entidades sociais do Estado. Essa quantia abrange R$ 2,53 bilhões em devoluções de créditos e R$ 356,9 milhões em prêmios sorteados mensalmente.

ENTIDADES SOCIAIS– O programa também beneficia entidades sociais, com 1.708 instituições da sociedade civil das áreas de assistência social, saúde, defesa e proteção animal, esportiva e cultural cadastradas no Nota Paraná. As entidades recebem os créditos das notas fiscais doadas pelos consumidores e também concorrem a sorteios mensais, com 10 prêmios de R$ 20 mil destinados a elas todos os meses.

Confira a distribuição de participantes do Programa Nota Paraná por faixa etária:

Faixa Etária – Participantes – Porcentagem (%)

Menor que 10 anos –1.417–0,03%

10-20anos –146.176– 3,07%

20-30anos –1.135.514–23,83%

30-40 anos –1.215.646–25,48%

40-50anos –967.928–20,31%

50-60anos –682.811–14,31%

Maior que 60 anos –612.625– 12,78%

Total –4.762.117– 100%