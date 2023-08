Porto de Paranaguá recebe 20 viaturas blindadas do Exército fabricadas nos EUA

O Porto de Paranaguá movimentou uma carga diferente nesta terça-feira (8). O Exército Brasileiro optou pela localização estratégica e expertise da estiva paranaense para receber 20 viaturas blindadas especiais socorro 6x6, fabricadas em Detroit, nos Estados Unidos.

Os blindados foram transportados pelo navio cargueiro Arc Resolve, tipo ro-ro, utilizado para transporte de veículos, cargas rolantes ou especiais. A operação no berço 215 do cais foi conduzida pela empresa Marcon.

“O Porto de Paranaguá possui agilidade no embarque e desembarque de veículos. Além disso, os trabalhadores portuários são altamente qualificados e reconhecidos em todo o País pela operação com este tipo de carga”, destaca o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia.

Antes de chegar ao destino, os blindados saíram do Porto de Savannah, na Geórgia, nos EUA, e passaram pelo Porto de Manzanillo, no Panamá.

De acordo com o coronel Éder Valério Pellegrini, do Comando da 5ª Região Militar, a compra iniciou em 2018 com a finalidade de complementar a capacidade operativa de Viaturas Blindadas Guarani, utilizadas no transporte de pessoal, produzidas no Brasil.

“As novas viaturas podem ser usadas como apoio de guincho deaté 42toneladas de carga, para manobras de socorro e resgate de viaturas avariadas em combate”, explica.

Os blindados modelo MaxxPro Recovery Vehicle são equipados comuma asa delta traseira e uma lança hidráulica com acesso eletrônico, além de terem capacidade de resistir a disparos de armas de calibre 5,56 e 7,62 milímetros.

O coronel Luiz Henrique Salonski da Silva, do Comando Logístico, em Brasília, explica que a aquisição faz parte do programa estratégico “Forças Blindadas”, do Exército Brasileiro.

“As viaturas serão distribuídas para os batalhões logísticos pelo País, além de escolas militares”, afirma. “O transporte dos blindados serácoordenado pela Seção Logística do Comando da 5ª Divisão de Exército, empregando o 27º Batalhão Logístico e 5º Batalhão Logístico, com caminhões prancha, até oParqueRegional deManutençãoda5ªRegião Militar, em Curitiba”, destaca.

Na capital paranaense, as viaturas serão efetivamente recebidas pelo Exército e um curso será ministrado para os operadores de todas as regiões do País.

LOCALIZAÇÃO– De acordo com Pellegrini, Paranaguá é um porto que possui expertise no recebimento de viaturas militares. Ele explica que mais de 100 viaturas blindadas foram desembarcadas por guindastes ou navio ro-ro.

“Além da proximidade com Curitiba, a disponibilidade do Porto de Paranaguá no apoio faz dele um antigo parceiro para essa atividade, justifica.

Nos próximos meses, segundo o militar, o porto paraense devereceber contêineres com peças dos veículos e mais 30 viaturas militares.