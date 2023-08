Gestores de Defesa Civil discutem prevenção de desastres e apoio à população

Integrantes do Conselho de Gestores Estaduais de Proteção e Defesa Civil se reuniram na cidade de São Paulo, nesta semana, para discutir o uso de tecnologias e ações que podem tornar mais eficientes a prevenção de desastres, a avaliação de riscos e o atendimento às vítimas.

Os assuntos tratados incluíram atualizações legais e técnicas, a organização dos municípios e suas frentes para a abordagem aos desastres e seus riscos, além de repasse de informações relacionadas às previsões meteorológicas, que permitem a organização prévia das instituições de proteção e Defesa Civil.Foram apresentadas, ainda, tecnologias que podem auxiliar na melhoria do trabalho nestas situações.

O coordenador da Defesa Civil do Paraná, coronel Fernando Schunig, presidente do Conselho, destacou que a abordagem destes temas é importante porque, na prática, tornam mais eficiente e ágil o atendimento à população. “O objetivo é motivar a melhoria de sistemas, procedimentos e legislações que permitam um atendimento mais rápido, uma integração maior entre as instituições e uma celeridade na identificação de riscos e de ações de proteção que podem salvar mais vidas e diminuir possíveis impactos”, explicou.

As reunião, acrescentou ele, também potencializa a capacidade de gestão dos riscos e dos desastres em nível nacional. “Cada estado possui a suas peculiaridades e uma forma de resolver questões. Isso pode ser aproveitado em problemas comuns em diferentes regiões. Quem ganha é sempre a população”, ressaltou. “O Paraná é uma das referências nesse tema, exportando boas práticas para outros estados e municípios. Mas é evidente que temos muito a aprender em conjunto, fortalecendo a cultura de segurança e prevenção aos desastres”.

No encontro, também foram apresentadas informações e procedimentos referentes ao atendimento ao desastre de São Sebastião, no Litoral de São Paulo, em fevereiro deste ano. Devido aos temporais, deslizamentos de lama causaram a morte de 54 pessoas, uma delas em Ubatuba.

Uma equipe da Defesa Civil do Paranáfoi enviada para auxiliar no trabalho de assistência humanitária nos municípios afetados. O reforço teve como foco o suporte às equipes locais na elaboração da documentação para acesso a recursos de resposta aos desastres e também na criação de centros de assistência humanitária.

PRESENÇAS– A reunião contou ainda com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas; do deputado federal Gilson Daniel, da Frente Parlamentar de Gestão de Riscos; do deputado Capitão Telhada, da Frente Parlamentar de Defesa Civil; do secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff Barreiros; do secretário de Governo de São Paulo, Gilberto Kassab; e da secretária de Comunicação de São Paulo, Laís Vita.