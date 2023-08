Estado expandirá uso da metodologia BIM nas obras públicas para os municípios

A Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado firmou lançou nesta terça-feira (8) o evento Jornada BIM Paraná, que acontecerá no dia 21 de agosto no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. O objetivo écapacitar e estimular prefeituras na adoção da Modelagem da Informação da Construção (Building Information Modeling – BIM), que ajuda na transformação digital de projeto e obras públicas.

Após o lançamento, o Jornada BIM Paraná entra numa caravana. Serão percorridas todas as regiões do Paraná para a aplicação do programa de capacitação, com o objetivo de ensinar gestores e servidores municipais e estaduais, em especial das áreas de Arquitetura, Engenharia e Construção Civil, a elaborar, contratar e fiscalizar estudos, projetos e obras em BIM.

A iniciativa surgiu no âmbito do Comitê Gestor BIM PR,formado por representantes da Associação de Municípios do Paraná, Fomento Paraná, Federação de Indústrias do Estado do Paraná, Secretaria de Estado da Administração e da Previdência, Escola de Gestão do Paraná, Procuradoria-Geral do Estado e Caixa Econômica Federal.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, enalteceu o esforço dos órgãos integrantes do projeto “O processo de transformação digital de obras públicas garante a agilidade e também a transparência no processo”, afirmou. “O envolvimento dos municípios para adoção gradual do BIM ajudará o Estado a se firmar ainda mais como o mais inovador do Brasil”.

O Governo do Estado também tem promovido capacitações internas de servidores públicos para a utilização do BIM."Desde o começo do ano já capacitamos mais de 28 mil servidores públicos por meio da Escola de Gestão do Paraná. É uma satisfação estender uma capacitação tão importante para os municípios paranaenses e os servidores municipais", afirmou Elisandro Frigo, secretário da Administração e da Previdência.

O BIM é uma metodologia inovadora que permite a criação de projetos inteligentes a partir da simulação e construção virtual de empreendimentos. Isso garante mais assertividade na execução de obras ao simular diferentes soluções e corrigir possíveis erros. A modelagem colabora para sustentabilidade, através de análises de eficiência, impactos técnicos e financeiros, assim como permite a comunicação através de ferramentas tecnológicas utilizadas pelos setores envolvidos com arquitetura, engenharia e construção.