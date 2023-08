Mostra paranaense de economia solidária expõe 29 empreendimentos sustentáveis

A Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda (SETR) e o Conselho Estadual de Economia Solidária (CEES) promoveram nesta terça-feira (08) a primeira edição da Mostra Paranaense de Economia Solidária no térreo do Palácio das Araucárias, em Curitiba. O evento contou com a participação de 29 empreendimentos sustentáveis.

A mostra reuniu empreendedores de Curitiba, Região Metropolitana e Litoral para exposição e comercialização de produtos dos gêneros alimentício, agroecológico e trabalhos artesanais.

O secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes, destaca que o objetivo da exposição é conhecer e divulgar as potencialidades dos empreendimentos locais e sensibilizar gestores públicos, como prefeitos e secretários municipais do Trabalho, sobre a importância do fortalecimento da economia solidária no Estado.

"É preciso despertar a consciência tanto do poder público quanto da sociedade civil a respeito da importância da produção e comercialização de produtos sustentáveis, quer seja pelo seu viés econômico quanto por uma mudança nos hábitos de consumo de todos nós", disse.

Ele ressalta ainda que o Paraná fará um mapeamento dos empreendimentos solidários no Estado para levantar informações mais precisas sobre a renda e trabalho dos produtores, permitindo, desta maneira, a criação de projetos na área.

A presidente do Conselho Estadual de Economia Solidária, Suelen Glinski, destaca que a mostra fortalece a política da economia solidária no Paraná, promovendo o trabalho em rede, o associativismo, cooperativismo e a autogestão. “A ideia é realizar, juntamente com as reuniões descentralizadas do Conselho, feiras de produtos solidários para fomentar esses empreendimentos e fazer a capacitação de gestores municipais. Esse movimento que se inicia na Capital também será levado para as demais regiões do Paraná", afirmou.