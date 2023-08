Com apoio de Estado, município de Turvo promove ações sobre a saúde do homem

A campanha Agosto Azul, que tem como objetivo orientar e conscientizar a população masculina sobre a importância de manter hábitos saudáveis e da prevenção de doenças, segue em todo o Paraná. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), por meio das Regionais de Saúde, apoia e incentiva os municípios nas ações e na organização de atividades sobre o tema.

Uma delas acontece na região Central, na 5ª Regional de Guarapuava. Uma vez por semana cerca de 100 homens do município de Turvo se reúnem para atividades lúdicas, com abordagem na saúde do homem, na importância da prevenção dos cânceres de próstata, garganta e outros, além de orientações sobre atendimento médico e testagem rápida para HIV e sífilis.

“A prevenção e a promoção da saúde, se realizadas demaneiraoportuna, podemevitarmuitos problemas aoprocurarserviços de saúdecommaisregularidade. Estamos intensificando essa estratégia durante o mês, mas o cuidado deve ser mantido sempre”,afirmou a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde, Maria Goretti David Lopes.

A campanha de incentivo ao cuidado com a saúde do homem foi instituída no Paraná pela Lei nº 17.099/2012. Este ano a iniciativa tem como tema a vacinação: “Saúde do Homem, Imunização é Fundamental”. A importância em manter o calendário vacinal em dia também foi um dos assuntos abordados durante a ação, que ocorreu na Unidade Básica de Saúde Faxinal.

Para o enfermeiro Marcelo Fensterseifer, que orientou as atividades, a aproximação dos poderes estadual e municipal em prol de uma iniciativa tão importante é fundamental para a obtenção de resultados. “Está sendo muito gratificante ver os homens participando das atividades e tendo interesse em muitos assuntos que antes não tinham. Espero que esse cuidado permaneça”, disse.

Os encontros continuarão durante todo o mês e a estimativa é que reúna mais de 400 homens em prol da saúde. A ideia é que a mensagem seja de continuidade e a prevenção mantida.

“Orientamos a busca ativa permanentemente para a vacinação. Fiquei muito feliz com essa ação do município, principalmente por ser essa uma unidade no interior e que teve uma aceitação pelos pacientes homens”, ressaltoua diretora da Regional de Guarapuava, Rosângela Pereira Viante.

“Enfatizamos que o homem também se cuida e como é importante ter uma vida saudável para poder cuidar de seus familiares e de quem cuida deles também”, complementou.