Investimento de R$ 129 milhões: pavimentação entre Irati e São Mateus do Sul entra na reta final

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), está finalizando a pavimentação da PR-364 entre Irati, no Centro-Sul e São Mateus do Sul, na região Sul.

São 45 quilômetros de novo pavimento asfáltico entre os dois municípios, com os serviços restantes concentrados na finalização da ponte sobre o Rio Turvo. Na semana passada foram lançadas as vigas longarinas, e a previsão é terminar a concretagem e pavimentação sobre essa obra agora em agosto.

Também estão em fase de finalização dois bueiros de concreto no trecho, em segmentos de cerca de 100 metros de extensão da rodovia cada um. A rodovia contará com dispositivos de drenagem ao longo de sua extensão para lidar com águas da chuva e águas subterrâneas, sinalização horizontal e vertical e dispositivos de segurança.

Dentro do mesmo contrato, serão feitas melhorias nos três quilômetros já pavimentados da PR-364 na chegada em São Mateus do Sul. Este segmento terá pistas revitalizadas, acostamentos alargados, implantação de ciclovia e de passeio para pedestres. A previsão é concluir todos os serviços até o final do ano.

“Estamos finalizando a parte principal desta obra que faz uma importante ligação entre a região Central e a região Sul do Paraná, que deve se tornar mais um grande corredor logístico, inclusive para acessar Santa Catarina”, afirma o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.

“Foram muitos desafios ao longo destes anos, mas em algumas semanas teremos um pavimento novo para atender Irati, São Mateus do Sul e inclusive Rebouças, com previsão de em breve pavimentarmos a ligação direta entre esse município e a Rodovia Vereador Miguel Ribeiro Picheth”, explica o secretário.

A obra foi contratada no final de 2018 e iniciada em 2019, representando atualmente um investimento de R$ 129.252.590,57.

VIADUTO– O DER/PR está licitando a implantação de um novo trecho da PR-364, em uma extensão de 1,64 km, a partir do trecho recém-pavimentado da rodovia em Irati, até a BR-153 (Rodovia Transbrasiliana) onde será executado um novo viaduto.

A obra complementará a nova pavimentação, retirando o tráfego de veículos pesados de área residencial, facilitando o acesso à rodovia e garantindo mais segurança para usuários e moradores.

“Originalmente a obra de pavimentação da rodovia entre Irati e São Mateus do Sul previa uma variante e a interseção em desnível, mas como se tratava de um projeto de engenharia muito antigo, que já não refletia as intervenções necessárias, optamos por esta solução”, explica o diretor-geral do DER/PR, Fernando Furiatti.

“Aproveitamos parcialmente os produtos antigos na elaboração de um anteprojeto, permitindo a contratação integrada de um novo projeto executivo de engenharia e a execução da obra”, acrescenta.

A sessão de disputas da licitação ocorreu em julho, e nesta semana foi publicado o resultado final – a TCE Engenharia Ltda. teve sua proposta de preço no valor de R$ 23.700.000,00 e documentação aprovadas.

O prazo de execução, após assinatura de contrato e emissão de ordem de serviço, será de 450 dias, sendo os primeiros 90 dias dedicados à elaboração dos estudos e projetos, e 360 dias para a obra em si.

MUNICIPAL– O trecho da PR-364 entre o final da nova pavimentação e a BR-153, cruzando o bairro Riozinho, foi municipalizado pelo Governo do Paraná e transferido ao município de Irati, deixando de fazer parte do Sistema Rodoviário Estadual.

Com isso, a prefeitura poderá verificar soluções para implantar pavimento em padrão de via urbana ou realizar melhorias de trafegabilidade em via não-pavimentada.

A medida entrou em vigor por meio do decreto estadual n.º 2.912 de 2023, publicado no Diário Oficial de 26 de julho de 2023.