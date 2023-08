Alunos do Estado participam de ações de educação fiscal em Campo Mourão e Sarandi

O Grupo de Educação Fiscal de Maringá, do qual a Receita Estadual faz parte, promoveu duas ações de cidadania fiscal para alunos de escolas estaduais. Uma delas foi nesta segunda-feira (07) no Teatro Municipal de Campo Mourão, região Centro-Oeste, para 300 alunos de cursos profissionalizantes de ensino médio do Colégio Estadual Campo Mourão, e também aberto à sociedade. A outra ação aconteceu na sexta-feira (04) e contou com a participação de 82 alunos do ensino médio do Colégio Estadual Panorama, em Sarandi, no Noroeste.

Nas ações, foram apresentadasas peças teatrais "O Auto da Barca do Fisco" e o show "Música e Poesia Para Falar de Cidadania", com temasrelativos à função social do tributo para a disponibilização dos serviços públicos por parte do Estado e a importância do controle social sobre sua correta aplicação.

“Nossa intenção é de aproximar cada vez mais os estudantes das temáticas da educação fiscal, discutir a função do tributo para financiamento da educação, saúde, assistência social e outros serviços públicos, bem comoo controle social sobre a aplicação dos recursos arrecadados e seu funcionamento de modo geral”, explicou a auditora fiscal Rosa Fatima dos Santos.

As atividades contaram com a parceria da Secretaria de Estado da Educação (Seed) e a participação de servidores públicos da Universidade Estadual de Maringá (UEM) e Receita Federal. A Sefa/Receita Estadual participa do projeto de Educação Fiscal no Paraná, sob a coordenação da Escola Fazendária.

CIDADANIA FISCAL– O programa de Educação Fiscal nas Escolas tem o objetivo de sensibilizar as pessoas para a função social que os tributos têm para o financiamento dos serviços públicos como Educação, Saúde, Segurança, Assistência Social e outros. Outro significativo foco é sobre a importância do controle social e sua correta aplicação dos recursos, que tem origem nos principais impostos estaduais: ICMS, IPVA e ITCMD.