Tomazina vai promover Festival de Canoagem em outubro

A prefeitura municipal de Tomazina irá promover no mês de outubro a 39ª Edição do Festival de Canoagem, um dos mais tradicionais na área do esporte no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, o evento acontece entre os dias 20 e 22 de outubro no Parque das Corredeiras. Além disso, outras atrações relacionadas serão realizadas como o concurso “Garota Canoagem”, que aconteceu no dia 08 de outubro, e o Baile da Canoagem que acontece no dia 21 de outubro.

As inscrições para o concurso da Garota Canoagem serão gratuitas e poderão participar jovens ou adolescentes com idade mínima de 15 anos completos com a autorização dos pais. As inscrições deverão ser feitas até as 16 horas do dia 1° de setembro de 2023, (ou até que se esgotarem as vagas), no Escritório da ATOCA na Avenida Antonio Batista do Nascimento, 585 (Grafnorte), ou pelo e-mail [email protected].

O evento faz parte de uma etapa do Campeonato Brasileiro de Canoagem promovido pela Federação Brasileira de Canoagem (CBCa) juntamente com a Associação Tomazinence de Canoagem (ATOCA), com apoio do Governo do Estado do Paraná, e terá modalidades olímpicas como caiaque polo, canoagens slalom e caiaque cross.

As inscrições serão abertas 45 dias antes do evento e podem ser realizadas na página da federação paranaense de canoagem através do endereço eletrônico www.fepacan.org. Poderão participar crianças com a idade a partir oito anos lembrando que os interessados devem realizar o cadastro no site da Fecam.

A Folha conversou com João Emerson, um dos organizadores do evento, que falou um pouco sobre o que vem por aí. “É uma satisfação muito grande poder resgatar esse evento que já foi umas das maiores festas da região e poder ofertar uma estrutura de alto nível para atender os atletas e os visitantes. Tomazina estará de braços abertos para receber toda a região que são nossos convidados para prestigiar esse grande evento. Agradeço ao prefeito Flavio Zanrosso por estar transformado Tomazina em um verdadeiro polo Turístico e esportivo e também ao Governo do Estado do Paraná que através dos Jogos de Aventura e Natureza nos dá todo suporte para realizar esse evento de alto nível. Também deixo o agradecimento à todos os patrocinadores que são fundamentais pro tamanho do evento que vamos fazer”, comentou.