Prefeitura trabalha para que produtores possam vender em todo o Paraná

A prefeitura municipal de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, por meio da secretaria municipal de Agricultura, está trabalhando para que os produtores do município possam comercializar sua produção em todo o território paranaense.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura, na última quarta-feira (02) foi realizada uma reunião entre as equipes da secretaria municipal de Agricultura junto a representantes da Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná), Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e do IDR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná). O objetivo do encontro foi debater a adesão do município ao Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar e de Pequeno Porte (SUSAF).

Com o Susaf, os produtores de produtos de origem animal do município irão poder comercializar sua produção em todo o território paranaense.

Ainda segundo as informações, em breve será realizado o cadastramento dos produtores que desejam aderir ao sistema.