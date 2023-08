Candidatos realizam prova em Jaguariaíva

A prefeitura municipal de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, promoveu neste domingo (06) a realização das provas teóricas do concurso público 001/2023.

De acordo com as informações divulgadas pela assessoria de imprensa da prefeitura, a secretaria municipal de Administração e Recursos Humanos está promovendo o concurso público para preenchimento de 57 vagas.

As provas aconteceram em diferentes pontos da cidade e o concurso contou com a inscrição de centenas de candidatos. Ainda segundo as informações da prefeitura, o concurso vai selecionar pessoas para o preenchimento imediato de algumas vagas e formação de cadastro reserva.

Ao todo, o concurso contempla ás áreas da Saúde, Educação, Infraestrutura, Administrativa entre outras.

A previsão para divulgação do gabarito das provas está prevista para segunda-feira (07) no site da prefeitura na aba “Concurso 001/2023”.