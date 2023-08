Sanepar doa 400 livros para escola rural em Quitandinha

Governo Há 6 horas Em Geral Governador recebe embaixador do Canadá no Brasil e reforça parceria em áreas estratégicas Ratinho Junior apresentou os projetos paranaenses em educação, ciência, tecnologia e infraestrutura ao diplomata Emmanuel Kamarianakis. Uma das in...

Celepar Há 6 horas Em Geral Tecnologia do Paraná para reconhecimento facial na chamada chega a Portugal A solução de reconhecimento facial utilizada em cerca de 1,6 mil escolas do Paraná para a realização de chamadas em sala de aula também será imple...