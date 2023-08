Acidente mata duas pessoas em Jaguariaíva

Um grave acidente de trânsito registrado na madrugada do sábado (05) tirou a vida de duas pessoas na rodovia PR-151 no município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu na altura do km 214 da rodovia e envolveu dois automóveis. Um veículo GM/Kadett e um automóvel GM/Celta bateram de frente por volta das 04h00. Um jovem de 30 anos que estava de passageiro no Celta morreu na hora. O condutor não se feriu.

Já no Kadett estavam duas pessoas, sendo o motorista, um homem de 46 anos que teve ferimentos médios, e uma mulher de 34 anos que teve ferimentos graves. Os dois foram encaminhados ao hospital Carolina Lupion, em Jaguariaíva, para receber atendimento médico. Infelizmente, a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no fim da tarde do sábado.

O motorista do Celta foi submetido ao teste do etilômetro que apontou resultado de 0,06 mg/l. Ele foi detido e encaminhado a delegacia da Polícia Civil. Já o condutor do Kadett não tinha habilitação e o veículo foi apreendido.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.