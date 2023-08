Agências do Trabalhador ofertam 15,6 mil vagas em todo o Estado

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começam a semana com a oferta de 15.689 vagas de emprego com carteira assinada no Estado. A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 3.585 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de operador de telemarketing ativo, com 570 vagas, abatedor de porcos, com 315, e abatedor de aves, com 298.

A Região Metropolitana de Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (4.835). São ofertadas 570 vagas para operador de telemarketing ativo, 387 para auxiliar de linha de produção, 277 para operador de telemarketing ativo e receptivo e 231 para atendente de lanchonete.

Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 85 vagas para preenchimento imediato: atendente de farmácia (50), ajudante de açougueiro (21), armador de ferros (10), auxiliar administrativo (03) e auditor interno (01).

A região de Cascavel aparece em seguida, com 3.774 oportunidades. São ofertadas 915 vagas para auxiliar de linha de produção, 215 para abatedor de aves, 175 para abatedor de porcos e 82 para operador de processo de produção.

Nas demais regionais do Interior são destaques Londrina (1.370), Foz do Iguaçu (1.277), Pato Branco (1.115) e Campo Mourão (1.093). Em Londrina, as funções que lideram as ofertas de vagas são auxiliar de linha de produção, com 270 vagas, alimentador de linha de produção, com 81, safrista, com 58, e abatedor de aves, com 40 oportunidades.

Em Foz do Iguaçu há oferta de emprego para auxiliar de linha de produção, com 531 vagas, abatedor de porcos, com 100, operador de caixa, com 88, e safrista, com 65.

Em Pato Branco, os destaques são para auxiliar de linha de produção (308), trabalhador da avicultura de corte (37), vendedor interno (33) e operador de processo de produção (32).

Na região de Campo Mourão são 329 vagas para auxiliar de linha de produção, 52 para magarefe, 43 para abatedor de aves e 30 para auxiliar de expedição.

AGENDAMENTO– Os interessados devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito AQUI .

Confira as vagas por regionais.