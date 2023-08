Governador assina decreto com novos valores e Piso Regional ultrapassa R$ 2 mil

O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou nesta sexta-feira (04) o decreto com a nova tabela doPiso Regional.Com os novos ajustes, o Paraná mantém o maior Piso Regional do País, com faixas que vão de R$ 1.749,02 a R$ 2.017,02.O Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda (Ceter), composto por representantes dos trabalhadores, dos empresários e do governo estadual, já havia pactuado esse aumento.

Na primeira faixa, que engloba trabalhadores agropecuários, florestais e da pesca, o salário salta de R$ 1.731,02 para R$ 1.749,02. Os valores para os demais grupos são de R$ 1.816,60 (setor de serviços administrativos, serviços gerais, reparação, manutenção, vendedores do comércio em lojas e mercados, e trabalhadores domésticos), R$ 1.877,19 (empregados na produção de bens e serviços industriais) e R$ 2.017,02 (técnicos de nível médio).

"É um grande avanço para os trabalhadores do Paraná. Essa política doPiso Regional é consistente porque ela ouve todos os lados envolvidos e existe há mais de dez anos, servindo de exemplo para outros estados. O Paraná é destaque nacional na geração de empregos e queremos continuar estimulando cada vez mais a nossa economia", afirmou o governador.

O mínimo regional não se aplica aos empregados que têm o piso salarial definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho, nem aos servidores públicos.

É o segundo aumento do ano. O primeiro ocorreu em janeiro, quando as faixas alcançaram R$ 1.731,02, R$ 1.798,60, R$ 1.859,19 e R$ 1.999,02.Tanto o primeiro reajuste quanto os percentuais previstos por esse novo decreto levam em consideração o Salário Mínimo Nacional e a diferença com aumento do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

"A valorização do salário mínimo é fundamental para toda população, uma vez que o dinheiro circula e movimenta todos os setores da economia, o que acaba por favorecer a criação de novos postos de trabalho. Com os novos valores, o Paraná vai avançar ainda mais todos os indicadores de empregabilidade", complementou o secretário deTrabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes.

O decreto também estabelece que em caso de nova alteração noSalário Mínimo Nacional, oCeter deliberará novos valores.

Como era e como ficou:

Faixa 1 - de R$ 1.731,02 paraR$ 1.749,02

Faixa 2 - de R$ 1.798,60 paraR$ 1.816,60

Faixa 3 - de R$ 1.859,19 paraR$ 1.877,19

Faixa 4 - de R$ 1.999,02 paraR$ 2.017,02