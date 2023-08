Estado anuncia investimento de R$ 1,5 milhão para polo de inovação em Ponta Grossa

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria da Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI), anunciou na noite de quinta-feira (3) o investimento de R$ 1,5 milhão para a Agência de Inovação de Ponta Grossa, nos Campos Gerais. O projeto faz parte do processo de instalação de Núcleos Regionais de Inovação que estão sendo implementados em 10 municípios, espalhados estrategicamente para atender todo o Estado.

O anúncio foi feito pelo secretário da Inovação, Marcelo Rangel, no lançamento do programa de inovação educacional da Prefeitura de Ponta Grossa, Sinapses Criativas, que vai integrar o Vale dos Trilhos, sistema de governança do ecossistema de inovação da região.

“Ponta Grossa está se tornando ainda mais uma cidade inteligente. Anunciamos o investimento para a Agência de Inovação, onde será instalado um espaço coworking gratuito. As pessoas poderão trabalhar, executar projetos, desenvolver seus negócios, tudo no centro do município”, disse Rangel.

O espaço de Ponta Grossa será implementado na Estação Saudade. O projeto do Governo prevê a criação de espaços públicos em cada Agência de Inovação regional, com uso destinado para trabalho colaborativo, totalmente gratuito para população. Além disso, o secretário Marcelo Rangel reforçou no evento o lançamento do projeto Paraná Anjo Inovador , com subsídio de R$ 20 milhões para startups do Estado.

A prefeita Elizabeth Schmidt falou sobre a importância do investimento nos projetos de inovação. “A inovação é fundamental para construirmos um futuro melhor. Em Ponta Grossa estamos desenvolvendo a educação através da inovação. Temos laboratórios de aprendizagem criativa, com aulas de robótica, ciência, português e matemática. Também temos a matrícula online, que é feita com apoio do Governo do Estado. São vários projetos para fortalecer a educação”, afirma

POLOS DE INOVAÇÃO– Os Núcleos Regionais de Inovação têm como objetivo promover o desenvolvimento nos setores público e privado em todas as regiões do Paraná. Eles serão sediados em Paranaguá, Ponta Grossa, Guarapuava, Pato Branco, Cascavel, Foz do Iguaçu, Umuarama, Maringá, Londrina e Jacarezinho. Porém, servirão como um polo para cada regional, fortalecendo o ecossistema de inovação também para os municípios vizinhos.

Os polos terão a função de prestar apoio técnico às prefeituras no desenvolvimento de projetos de modernização.Cada cidade terá uma sede física específica, através da criação de uma agência regional. Os municípios de menor porte já possuem um programa próprio para implantação de agências de inovação por meio de convênios entre o Estado e as prefeituras.