Sanepar inclui Toledo no Circuito de Corridas Ruas; prova será no dia 8 de outubro

Toledo vai sediar uma das etapas do Circuito Estadual de Ruas da Sanepar na região Oeste do Estado. O evento está agendado para 8 de outubro com provas de 5 e 10 quilômetros, além de caminhada e circuito kids.

A adesão para as provas tem custo de R$ 39,90, mais taxa de serviço, e os primeiros mil inscritos em cada etapa têm direito ao kit premium, com camiseta da prova, sacochila e boné. As inscrições podem ser feitas AQUI .

O gerente regional de Toledo, Eduardo Arrosi, diz que eventos de práticas esportivas vão ao encontro do propósito da Sanepar de buscar a saúde e a sustentabilidade para a sociedade. “Temos como missãoassegurar serviços de saneamento ambiental de forma sustentável e inovadora, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social e com a melhoria da qualidade de vidadas pessoas”, destaca.

O Circuito de Corridas de Ruas faz parte das comemorações dos 60 anos da Sanepar e foi inaugurado no Verão Maior Paraná 2022/2023 no Litoral do Estado, reunindo mais de 10 mil pessoas. Após o sucesso do evento na orla paranaense, o circuito foi lançado para as demais cidades, com início desta fase com a prova em Foz do Iguaçu, em 9 de julho.

O calendário das provas inclui, no dia 24 de setembro, a cidade de Pato Branco, na região Sudoeste. Em outubro, além de Toledo no dia 8, o circuito ganha as ruas de Londrina (22) e Maringá (29). Cascavel e Guarapuava sediam as etapas de novembro nos dias 12 e 19, respectivamente. As provas em dezembro serão em Ponta Grossa (03), Umuarama (10) e encerram em Curitiba, no dia 17.