DER-PR informa que transporte de vigas para pontes da Rodovia dos Minérios segue até dia 22

O Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), informa que transporta 30 vigas pré-moldadas de concreto para as pontes em construção na obra de duplicação da Rodovia dos Minérios (PR-092), em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Cada peça tem 40 metros de comprimento e pesa 73 toneladas.

As vigas saem da fábrica da Cassol em Araucária e seguem até a BR-376 (Contorno Sul de Curitiba), avançando até a PR-418 (Contorno Norte de Curitiba) e daí acessando a PR-092, seguindo pela pista marginal esquerda até chegar no local das pontes, sendo executadas em um trecho variante da rodovia.

A previsão é de transportar de três a seis vigas diariamente, em dias úteis, com caminhões em comboio, acompanhados por batedores ao longo do trajeto, sendo necessários bloqueios pontuais para a passagem das peças.

A operação iniciou nesta quinta-feira (02) e deve ser concluída até o dia 22 de agosto, com todas as vigas transportadas e lançadas sobre as estruturas das novas pontes, que são paralelas e não interligadas, cada uma atendendo um sentido de tráfego da rodovia.

É importante que os usuários colaborem, respeitando a sinalização e as orientações dos funcionários da obra, mantendo a segurança de todos e o bom andamento dos trabalhos.

Dúvidas, sugestões, reclamações e elogios podem ser feitos em urna disponibilizada no Atacadão Harger, pelo e-mail [email protected] ou no telefone (41) 9-9283-1480.