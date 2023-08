Invest Paraná apoia empresas que desejam expandir vendas ao mercado Halal

Empresas paranaenses que desejam ampliar atuação internacional têm a oportunidade de expandir mercado através da certificação Halal. O tema foi pauta de evento promovido nesta quinta-feira (3) pela Invest Paraná – agência de promoção de investimentos ligada à Secretaria estadual da Indústria, Comércio e Serviços (Seic) – em parceria com a Câmara de Comércio Árabe Brasileira (CCAB).

O webinar “Como o Halal impulsionará a internacionalização da sua marca” apresentou a empresários, cooperativas e interessados no tema o que é e como obter a certificação Halal. O certificado atesta que a empresa, o processo e os produtos seguem requisitos e valores do Islamismo, sendo, portanto, permitidos pela religião para consumo pelos muçulmanos.

Maior produtor de frango do Brasil, com 547 milhões de aves abatidas só no primeiro trimestre de 2023, representando 34% do mercado nacional, o Paraná também se destaca na exportação dessa proteína com certificado Halal.

Marc Daher, diretor-geral do Centro Halal no Brasil, explica que além das normas religiosas a certificação também é criteriosa com a qualidade do produto. “Principalmente com os alimentos, além dos requisitos normativos, há também os requisitos de satisfação do consumidor”.

Sotirios Denis, economista da CCAB, afirma que a adequação aos padrões Halal impulsiona toda a cadeia produtiva. “Muitas empresas estão adequando seus produtos ao Halal, mas como ele trata também do processo produtivo, fornecedores e outros agentes também se adaptam”, avalia o economista da Câmara de Comércio Árabe Brasileira.

Dessa forma, as possibilidades comerciais geradas pela certificação se ampliam. Um produto apto para exportação Halal pode, ao mesmo tempo, servir de matéria-prima para a indústria local, que também precisa dessa certificação em seus fornecedores.

ERVA-MATE- Outra cadeia paranaense que se destaca no mercado Halal é a da erva-mate, uma das vocações produtivas do Estado. O mercado árabe, cuja população em sua maioria é muçulmana, é um grande consumidor de mate na forma de chá e de uma infusão parecida com o chimarrão.

Sotirios destaca o potencial do Paraná para atender o mercado Halal, não só pelo volume mas também pela qualidade da erva-mate. “Visitei alguns produtores de mate no Paraná e fiquei realmente impressionado com o cuidado no cultivo, conforme os critérios que a certificação exige, e com a qualidade final que isso confere ao produto”.

O Paraná é o maior produtor de mate do Brasil e nos últimos anos a erva vem ganhando valor agregado com a produção sombreada. Nesse sistema, o mate é produzido à sombra de árvores, em especial araucárias, o que faz com que tenha menos cafeína, reduzindo a amargura do mate e, consequentemente, sendo mais agradável ao paladar dos consumidores. Plantada desta forma, a erva-mate também produz mais teobromina, substância que dá um gosto mais amaciado ao chimarrão e ao chá.

Dentro do programa Vocações Regionais Sustentáveis (VRS) da Invest Paraná, que incentiva pequenos empreendedores de produtos tradicionais do Paraná a se profissionalizar, o mate é a maior cadeia produtiva, com 14 municípios atendidos na Região Centro-Sul do Estado.

ACESSO AO MERCADO INTERNACIONAL- Para as empresas que desejam ampliar a atuação no mercado internacional através do Halal, a Invest Paraná presta serviços que colaboram para a abertura de mercado e exportações. Além de atender e colocar a empresa em contato com o mercado internacional, a agência de promoção de investimentos do Estado promove regularmente missões comerciais internacionais, levando empresários paranaenses para negociar com potenciais compradores, além de aprender e se inspirar com trocas de experiência que colaboram para aprimorar seus produtos e serviços.

O diretor de Relações Internacionais e Institucionais da Invest Paraná, Giancarlo Rocco, destaca que desde 2021 foram 16 missões internacionais e que mais quatro estão planejadas para acontecer ainda neste ano. “Agora em julho realizamos uma missão ao Canadá e ao Estado de Iowa , nos Estados Unidos, em que fomos acompanhados do governador Ratinho Junior e de empresários e representantes de cooperativas. Pudemos aprender, trocar experiências e fazer contato com nomes importantes do agro, principalmente em Iowa”.

Para os próximos meses a Invest Paraná deve promover missões internacionais para a China, em setembro, com foco em investimentos, e uma segunda missão à Itália ( a primeira ocorreu em junho ), que deve acontecer em outubro, voltada ao Hidrogênio Renovável. Em novembro, além de uma missão à Índia, a Invest Paraná vai participar da feira Agritechnica 2023 , em Hannover, na Alemanha.

“Nós da Invest Paraná nos colocamos à disposição das empresas que buscam internacionalizar, seja pelo apoio para obter a certificação Halal, contatos estratégicos ou participação em missões, feiras e eventos”, salienta Rocco.