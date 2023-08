Governo assina ordem de serviço para construção do novo Conselho Tutelar de Rolândia

O município de Rolândia, no Norte do Estado, comemorou mais uma conquista nesta quinta-feira (3). O secretário estadual do Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni, o prefeito Aílton Aparecido Maistro e a vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente (Cedca), Juliana Sabbag, assinaram a autorização para início da obra do Conselho Tutelar da cidade.

Com investimento de R$ 1.320.000,00, destinado pelo Fundo Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente, o espaço será adequado para atender a população vulnerável, além uma obra sustentável ambientalmente.

“Esse era um sonho muito antigo aqui dos conselheiros, visto que não temos um lugar adequado para ouvir e atender as famílias. Hoje é a realização de um grande sonho para nós, mas também para a população”, destacou o presidente do Conselho Tutelar Municipal, Rogério Santana.

Em média, são feitos 200 atendimentos por mês na atual sede do conselho. “Precisamos oferecer dignidade para as pessoas nos momentos difíceis, além do sigilo nas situações que envolvem as crianças e adolescentes. Esse novo espaço é essencial para que tudo isso aconteça. Nosso agradecimento ao Cedca, que deliberou a destinação deste recurso, por isso estamos hoje assinando esse documento”, ressaltou Carboni.

Localizado no bairro Vila Oliveira, o edifício terá cinco salas individuais para o atendimento, brinquedoteca, espaço para adolescentes com computadores, além de lugar para convivência, trazendo mais conforto para os funcionários e as famílias recebida.

A previsão é que seja construído em aproximadamente 180 dias e todos equipamentos e mobiliários também serão adquiridos com recursos do Fundo, deliberados pelo Cedca.

Segundo o prefeito, esta era uma reivindicação antiga da população e que agora será atendida. “Só tenho a agradecer ao governador Ratinho Júnior, a esta gestão que acompanha os prefeitos, entende as suas necessidades e que olha nossos projetos com carinho. Essa é mais uma conquista para Rolândia e que não será esquecida”, disse Maistro.

De acordo com Juliana Sabbag, o conselheiro tutelar é peça fundamental na garantia dos direitos das crianças e adolescentes, que os auxilia nas situações de dificuldades. “Esse espaço garante aos técnicos melhor acomodação, mas principalmente vai melhorar no atendimento das famílias”, completou.

SEDEF NOS MUNICÍPIOS– Também nestaquinta-feira, no município de Jaguapitã, aconteceu a 7ª edição do Sedef nos Municípios, que tem como objetivo levar capacitação, esclarecimentos e diretrizes para o uso dos recursos públicos destinados para as áreas da Criança e Adolescente, Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Juventude, além de auxiliar os técnicos municipais nos processos de prestação de contas e seus sistemas.