Agepar estabelece indicadores de qualidade do serviço de travessia da Ilha do Mel

Desenvolvimento Soci Há 2 horas Em Geral Governo assina ordem de serviço para construção do novo Conselho Tutelar de Rolândia O local terá cinco salas individuais para o atendimento, brinquedoteca, espaço para adolescentes com computadores, além de lugar para convivência,...

Portos do Paraná Há 8 horas Em Geral Obras no cais do Porto de Paranaguá aumentam segurança e eficiência das operações Com investimentos públicos de R$ 16,3 milhões, são feitas melhorias no Corredor de Exportação, a demolição do armazém 10 para posterior uso da áre...