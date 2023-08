Alunos da Rede Municipal de Ensino de Wenceslau Braz recebem uniformes escolares

A prefeitura municipal de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta quinta-feira (03) a entrega dos kits de uniformes escolares para os alunos da Rede Municipal de Ensino.

No mês passado, as equipes responsáveis pelos Centros de Educação Municipal Infantil (CMEI) e das escolas municipais realizaram os cadastros dos alunos para confecção dos uniformes. Já nesta quinta-feira, quando os pais e responsáveis foram até as escolas para deixar seus filhos já puderam retirar os uniformes. Os kits contam com agasalho, calça, bermuda, camisetas, meias e tênis.

Tainara Leticia de Lima, mãe da aluna Maria Eduarda que estuda no 2º A do CEMEI Santa Maria, falou sobre os novos uniformes. “Acredito que além da padronização de todas as crianças por estarem utilizando o mesmo modelo de roupas, estes uniformes também irão ajudar bastante em casa, pois as crianças terão uma roupa específica para ir para escola. Sabemos que eles brincam, rolam no chão e se divertem, isso acaba gastando as roupinhas e não é todo mundo que tem condição de estar repondo. Então, isso vai ajudar muito”, comentou a mãe que ainda disse que em três anos que sua filha estuda no local esta é a primeira vez que ela recebe o kit de uniforme.

A Folha também conversou com a diretora do CMEI, Carla Aparecida Anacreto Mendes, que também destacou os benefícios do uniforme. “Os uniformes escolares são uma grande conquista para os alunos da Rede Municipal de Ensino, pois irão colaborar com a segurança dos alunos facilitando a identificação dos mesmos, além de garantir maior igualdade e pertencimento as crianças”, explicou.

Já a prefeitura municipal de Wenceslau Braz destacou que os uniformes reforçam a segurança dos alunos tornando mais fácil a identificação dos mesmos em possíveis situações de perigo fora da escola.

Na tarde desta quinta-feira, também foi realizada uma cerimônia na Praça do Chico para entrega dos uniformes escolares. Ao todo, a iniciativa vai beneficiar mais de 1,9 mil alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental anos iniciais, além da Educação de Jovens e Adultos.