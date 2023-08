Com aporte de R$ 27 milhões, nova estrutura dos Bombeiros de Foz do Iguaçu está finalizada

A nova sede do Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu, no Oeste, está com a obra 99% concluída. A estrutura está pronta, com as ligações de luz e água feitas, faltando apenas a instalação de alguns equipamentos e ajustes finais.

O novo prédio, localizado na Rua Guará, 354, conta com uma área construída de 5.849,51 metros quadrados e vai centralizar as atividades dos bombeiros na cidade. O investimento é de R$ 27,5 milhões, com recursos oriundos de um financiamento do BID para a Secretaria estadual da Segurança Pública (Sesp). Todo o acompanhamento técnico e fiscalização do projeto e da obra foi realizado pela Diretoria de Edificações da Secretaria das Cidades (Secid).

“É uma parceria importante entre a Diretoria de Edificações da Secid com a Sesp, que ocorre por determinação do governador Ratinho Junior. Por meio desse trabalho em conjunto, Foz do Iguaçu ganha um novo Corpo de Bombeiros que trará mais segurança e tranquilidade para a cidade e região”, diz o secretário das Cidades, Eduardo Pimentel.

A nova unidade vai concentrar salas administrativas, refeitório, academia, espaço para fisioterapia, sala de atendimento à população, central de monitoramento compartilhada com a Guarda Municipal, alojamentos com garagem e espaço necessário para armazenar os veículos e equipamentos do Corpo de Bombeiros.

“É um projeto esperado por nós há muitos anos e que agora está prestes a se tornar realidade. Essa unidade permite ao Corpo de Bombeiros realizar um trabalho de excelência. Espaços como a academia e a sala de fisioterapia, por exemplo, são essenciais porque o bombeiro usa muito a força no seu dia a dia, principalmente no resgate de vidas”, diz o comandante do 9º Grupamento de Bombeiros de Foz do Iguaçu, Amarildo Roberto Ribeiro.

O coronel lembra que, apesar da nova unidade ter capacidade para abrigar todo o efetivo da corporação, ainda serão mantidas outras unidades de atendimento na cidade por conta do tempo de resposta do atendimento.

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES– Como parte da estruturação da nova Secretaria das Cidades, a Diretoria de Edificações é responsável desde janeiro deste ano pelo acompanhamento e fiscalização de todas as obras de edificações do governo estadual.

“O objetivo é garantir que essas obras, sejam unidades do Corpo de Bombeiros, delegacias ou unidades de saúde respeitem as recomendações técnicas do projeto, sejam entregues com qualidade e com celeridade”, explica Tatiana Nasser, diretora de Edificações da Secretaria.