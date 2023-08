Estado capacita profissionais da saúde sobre doação de órgãos e tecidos para transplante

A Secretaria estadual da Saúde (Sesa) realiza um ciclo de capacitação sobre o processo de doação de órgãos e tecidos para transplante. O curso faz parte do programa de educação permanente do Serviço Estadual de Transplante (SET) e busca fortalecer as ações relacionadas a esses procedimentos. São abordados temas como a identificação do potencial doador, diagnóstico de morte encefálica, acolhimento e entrevista familiar.

Em Curitiba, a ação acontece nesta quinta e sexta-feira (3 e 4). É a segunda etapa do treinamento, que já ocorreu na Macrorregional Noroeste, 15ª Regional de Saúde de Maringá.

O curso, denominado Formação de Coordenadores Intra Hospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes é uma iniciativa da Sesa, por meio do SET e das Organizações de Procura de Órgãos (OPOs).

“Esse treinamento acontece de forma contínua a todos os profissionais que atuam diretamente no processo de doação de órgãos e tecidos. Ele é de extrema importância para que o Estado siga sendo destaque nacional nesta área e realizando o trabalho de excelência em todo Paraná”, disse o secretário da Saúde, Beto Preto.

A expectativa é que, até o final deste ano, cerca de 300 profissionais atuantes neste processo sejam capacitados nas quatro macrorregiões, concluindo o ciclo de treinamento em todo Estado. “Treinamentos e capacitações como esta promovem a qualificação e especialização sobre o tema, que é de fundamental importância para salvar vidas e efetivar com sucesso um transplante”, explicou a coordenadora do Sistema Estadual de Transplantes, Juliana Ribeiro Giugni.

DADOS–O Paraná é destaque nacional quando o assunto é doação de órgãos e tecidos. De acordo com dados do último boletim da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO), o Estado ficou em primeiro lugar nas doações efetivas de órgãos no primeiro trimestre deste ano , com a marca de 42,8 doações por milhão de população (pmp), seguido por Santa Catarina, com 42,5 pmp.

O Estado teve ainda, a menor taxa de recusa familiar para efetivação da doação de órgãos do Brasil, com 30%. A média nacional é de 45%.

De acordo com dados do Sistema Estadual de Transplantes, somente neste ano já foram realizados 383 transplantes no Paraná: coração (14), fígado (144), rim (224) e pâncreas/rim (1).