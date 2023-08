Obras no cais do Porto de Paranaguá aumentam segurança e eficiência das operações

As obras não param no cais do Porto de Paranaguá. A leste, no Corredor de Exportação, foi reformado um dos seis shiploaders – equipamento usado para o carregamenro de navios. Ao centro, o armazém 10 está em processo de demolição para melhor aproveitamento da área. A oeste, ocorre a manutenção no pavimento, em frente ao berço 201. Juntas, as três benfeitorias representam um investimento de cerca de R$ 16,3 milhões.

“Estamos falando só de obras com recursos próprios, investimento público. Se somarmos a essas intervenções os investimentos privados, as melhorias são ainda maiores”, afirma o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia. Segundo o executivo, todas essas obras têm o objetivo de manter a segurança e a qualidade das operações, além da atratividade do Porto de Paranaguá para o mercado.

No Corredor Leste de Exportação (Corex), o shiploader 6, equipamento que despeja os granéis sólidos de exportação direto nos porões dos navios, teve substituído todo o sistema de translação, que faz o equipamento se movimentar pelos trilhos do local. Foram investidos R$ 9.554.027.

Segundo o diretor de Engenharia e Manutenção da Portos do Paraná, Victor Kengo, a melhoria garante maior confiabilidade, segurança e aumento da vida útil do shiploader. “Isso resultará na diminuição de paradas por manutenção, aumento da segurança operacional e, consequentemente, em maior produtividade”, afirma.

Na última parada programada de manutenção do Corex, na passagem de 2022 para 2023, esse mesmo equipamento teve reformada toda a parte superior.

ÁREA CENTRAL– Localizado na área central do cais do Porto de Paranaguá, o Armazém 10 estava obsoleto. Uma vez demolido, a área será liberada para operação. Esse contrato, de R$ 589 mil, começou em fevereiro e termina no próximo dia 31. No mesmo lote, fora da área portuária, foram demolidos o armazém do antigo almoxarifado da Portos do Paraná e anexos no entorno. Essas áreas, no futuro, serão destinadas para leilão para um novo arrendamento.

OESTE– A área portuária também conta com manutenção do pavimento, em frente ao berço 201, que faz parte de um plano de ação que engloba outras vias tanto na faixa portuária quanto no pátio de triagem e vias públicas de acesso. Esse investimento, iniciado em janeiro deste ano, é de R$ 6.153.432,64.

No cais, por esse contrato, já foram realizadas melhorias também no berço 202. “Neste momento temos duas equipes ativas: uma na faixa portuária e outra fora. Enquanto no cais estamos melhorando aqui na área do 201, no acesso, estamos melhorando também a Avenida Coronel Santa Rita”, comenta Kengo. Na sequência, os pavimentos do berço 209 e do pátio de triagem passarão pela manutenção.

INICIATIVA PRIVADA– Em relação às obras e investimentos privados em andamento no cais do Porto de Paranaguá, duas, em especial, se destacam. Uma é a construção das novas correias transportadoras para a descarga dos fertilizantes nos berços 208, 209 e 211, um investimento de R$ 800 milhões das empresas Rocha e Fertipar.

A outra é a nova estrutura de carregamento de granéis por esteiras transportadoras da Paraná Operações Portuárias (Pasa), em fase de finalização no berço 204. Somando a construção do novo armazém da empresa, na área externa, o investimento da Pasa soma R$ 117,7 milhões.