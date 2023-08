Duplicação da Rodovia dos Minérios atinge 60% de execução

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), informa que as obras de duplicação da Rodovia dos Minérios (PR-092), entre Curitiba e Almirante Tamandaré, chegaram a 60,88% de execução.

Da extensão total de 4,74 km da pista central, 2,95 km já receberam o novo pavimento rígido de concreto. Na marginal direita foram executados 1,7 km dos 2,3 km previstos, e na marginal esquerda 2,3 km, dos 2,62 km. Em todas as pistas ainda serão realizados a implantação de dispositivos de drenagem, sinalização horizontal e vertical e serviços complementares. As marginais são de pavimento flexível asfáltico.

A obra conta com 10 pontes em cinco localidades e quatro viadutos em dois pontos, ou seja, são estruturas paralelas, não interligadas, cada uma atendendo um sentido de tráfego da rodovia.

Oito pontes estão com a infraestrutura, mesoestrutura e superestrutura prontas, faltando acabamentos e demais serviços. Em duas delas, na nova variante da rodovia, está em andamento a fase de superestrutura, que inclui o lançamento de vigas longarinas e concretagem de lajes.

De modo semelhantes, em dois viadutos faltam somente acabamentos e obras complementares, enquanto nos outros dois é executada a superestrutura.

O investimento na obra atualmente é de R$ 111.641.630,43, e inclui ainda a implantação de ciclovia e passeios, uma passarela para pedestres, melhorias ambientais, iluminação viária, galerias metálicas e de concreto e obras de contenção.

As obras de arte especiais (pontes e viadutos) atingiram 77,74% de conclusão, a pavimentação 57,47%, e a terraplenagem 77,68%.

TRÁFEGO– A obra é executada sem interromper o tráfego de veículos no trecho, com as marginais utilizadas para avançar na duplicação da pista central. Todos os desvios e alterações de trânsito necessários contam com sinalização provisória para orientar o condutor, que deve prosseguir nas pistas com cautela e atenção, garantindo a segurança de todos.

A Rodovia dos Minérios recebe diariamente um grande volume de tráfego, inclusive de caminhões pesados, circulando entre Curitiba e Almirante Tamandaré, Rio Branco do Sul, Itaperuçu, Cerro Azul, Adrianópolis e toda a região do Vale do Ribeira.