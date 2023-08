Guará 3.0: Governo apresenta Agência de Inovação para comunidade de Guaratuba

Um encontro entre representantes do Governo do Paraná com lideranças, empresários e comunidade de Guaratuba marcou na terça-feira (1º) o anúncio oficial da implantação da Agência de Inovação Guará 3.0 no município do Litoral. O evento, realizado pela Secretaria estadual de Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI) e pela Prefeitura de Guaratuba, apresentou a visão de desenvolvimento da cidade e o objetivo de atrair talentos inovadores. O lançamento foi no Terminal Turístico Pesqueiro, na Praça dos Namorados, em Guaratuba.

A SEI está criando Agências de Inovação com o intuito de promover o desenvolvimento nos municípios de pequeno e médio porte. Essas agências têm a responsabilidade de gerir a política de inovação em nível local, visando proporcionar maior acesso às novas tecnologias e ao empreendedorismo para os cidadãos em todas as regiões do Estado.

A Guará 3.0 surge como um centro de cultura da inovação, voltada para o desenvolvimento sustentável de Guaratuba e a atração de profissionais e empreendedores que queiram participar de um ecossistema criativo e tecnológico em expansão.

De acordo com Marcelo Rangel, secretário da SEI, a Guará 3.0 será um marco para o Litoral. “Queremos mobilizar e engajar a comunidade para que, juntos, possamos construir uma governança sólida que promova, ainda mais, o desenvolvimento e a inovação em Guaratuba", disse."Com o apoio das lideranças municipais, empresários e do governo estadual, a cidade está pronta para se destacar como um hub de criatividade e tecnologia no Paraná".

O prefeito Roberto Justus expressou sua confiança no potencial da agência para impulsionar o futuro de Guaratuba. "Estamos empolgados com a Guará 3.0, pois ela nos permitirá atrair pessoas talentosas e inovadoras para nossa comunidade. Com essa iniciativa, queremos alçar voos mais altos no campo da inovação e transformar Guaratuba em um polo atrativo para negócios e criatividade", afirmou.

Segundo ele, a Agência de Inovação representa um grande passo no desenvolvimento de Guaratuba, pois vai impulsionar a formação de governanças e fortalecer o ambiente de inovação na região. “Com o apoio das lideranças municipais, empresários e do governo estadual, a cidade está pronta para se destacar como um hub de criatividade e tecnologia no Paraná”, complementou.

A importância da implantação de Agências de Inovação no Estado foi reforçada, também, pelo coordenador de Política Estadual e Articulação com o Ecossistema de Inovação da SEI, Giles Balbinotti. "A iniciativa em Guaratuba é um exemplo inspirador de como o Paraná busca fortalecer seu ecossistema de inovação. A criação de agências como essa é um passo fundamental para o progresso e desenvolvimento regional", destacou.

Além da Guará 3.0, o encontro destacou outros projetos inovadores em Guaratuba, como o programa de Destinos Turísticos Inteligentes, que evidencia o comprometimento da cidade em promover a inovação em diversas áreas.

PROGRAMA– Atualmente, há 20 processos em andamento para a implantação de novas agências, que impulsionarão negócios embrionários ou já existentes. As mais avançadas, com espaços definidos, estão em três municípios: Carambeí, nos Campos Gerais; e Morretes e Guaratuba, no Litoral.

O projeto visa criar espaços públicos com governança compartilhada entre municípios, governo estadual, instituições de ensino, secretarias municipais, Sistema S e setor privado, com o propósito de impulsionar a geração de negócios inovadores. Essas agências, lideradas pelas prefeituras, atenderão diversos públicos e buscarão conectar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU), visando a redução de desigualdades, o desenvolvimento de comunidades sustentáveis e o crescimento econômico.

A iniciativa terá um impacto direto no ambiente produtivo e social, fomentando a criação de novos produtos e serviços através de qualificações e parcerias com o setor privado. Além disso, serão oferecidas capacitações para diferentes faixas etárias, visando a promoção da inclusão digital e o aprimoramento da mão de obra voltada para o mercado de tecnologia e inovação.

O projeto é concretizado por meio de convênios entre municípios e o Estado, aproveitando espaços públicos pouco utilizados, nos quais a Secretaria de Estado da Inovação investe em infraestrutura, enquanto as prefeituras cedem os locais e se responsabilizam pela manutenção e gestão das agências.