Jaguariaíva entrega obra da Praça José Souza Pires nesta quinta-feira

A prefeitura municipal de Jaguariaíva segue trabalhando para promover melhorias para população em diferentes setores da cidade. Um destes é o de infraestrutura e urbanismo.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura através das redes sociais, nesta quinta-feira (03) as 17h00 acontece a entrega de mais uma obra. Trata-se da nova Praça José Souza Pires, na Vila Pinheiro, que foi totalmente reformulada e está pronta para ser entregue a população.

A cerimônia de entrega da obra aconteceu a partir das 17h00. Também será realizado o lançamento do Selo Oficial Comemorativo do Bicentenário do município.