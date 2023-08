Senai tem vagas para cursos técnicos no Norte Pioneiro

O Senai Paraná publicou um edital para 2ª entrada gratuita dos cursos técnicos ofertados pela instituição. Entre as regionais distribuídas pelo estado, está a de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pelo Senai, ao todo são 530 vagas divididas em cinco cursos técnicos na modalidade EAD (Educação a Distância) com duração de 18 a 24 meses com a possibilidade de encontros presenciais conforme o cronograma dos cursos.

Os cursos são voltados para pessoas de baixa renda que, preferencialmente, estejam empregadas ou desempregadas. Os estudantes que estão cursando o Ensino Médio também podem participar.

São cinco modalidades de cursos nas áreas de técnico em administração, técnico em eletrônica, técnico em manutenção automotiva, técnico em qualidade e técnico de segurança do trabalho.

As informações sobre o processo de inscrição estão disponíveis no edital que pode ser acessado através do link sistemafiep.org.br/gratuidade. Após realizar a inscrição, o candidato passa por um processo de avaliação e, sendo aprovado, tem entre os dias 16 a 21 de agosto para efetivar sua matrícula. Cada candidato pode concorrer a uma vaga em um dos cinco cursos.

Em caso de dúvidas no processo de inscrição, os interessados podem entrar em contato com o Senai Paraná através do email ge[email protected] ou do telefone (41) 3271-9138.

Além de Santo Antônio da Platina, as vagas também estão disponíveis para Arapongas, Apucarana e Londrina.