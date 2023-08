Paraná integra o programa Estratégia Nacional para construção de Governo Digital

O Governo do Paraná agora faz parte da construção colaborativa da Estratégia Nacional de Governo Digital do Brasil. A iniciativa foi lançada nesta quarta-feira (2) em Brasília pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. O objetivo é criar um conjunto de recomendações estratégicas para que a transformação digital da administração pública resulte na boa qualidade da prestação dos serviços públicos do país. O Paraná foi representado pela Secretaria da Administração e da Previdência.

“A ideia de ter um governo cada vez mais digital, acessível e que potencializa os serviços que chegam até a população tem sido a missão do Governo do Paraná”, disse o secretário estadual da Administração e da Previdência, Elisandro Frigo. “Dessa forma, o Estado tem muito a contribuir com esse projeto nacional ao compartilhar estratégias aqui adotadas e que já estão gerando resultados”, acrescentou.

Entre as iniciativas do Paraná, o secretário cita a adoção do sistema eletrônico de tramitação de processos, o E-Protocolo , que nos últimos anos fez com que o Estado deixasse de circular os documentos na forma física, gerando economia com espaço, manutenção e preservação dos documentos. Isso trouxe agilidade e transparência para os atos públicos, e alguns projetos que antes levavam meses para serem finalizados hoje podem ser resolvidos em poucos dias.

“Além disso, o Paraná tem uma variedade de sistemas de gestão, monitoramento e controle, em sua maioria desenvolvidos com tecnologia do Estado, por meio da Celepar , que foram implementados e evoluindo conforme a necessidade. Isso certamente poderá ser usado como referência para ajudar na transformação digital do Brasil”, salienta Frigo.

A robustez dos sistemas digitais adotados pelo Paraná foi testada recentemente quando o Estado precisou integrar seu portal de Compras Públicas com o Portal Nacional de Contratações Públicas, uma prerrogativa da Nova Lei das Licitações (14.133/2021). Considerado uma etapa complexa do novo regramento, como o sistema do Paraná foi evoluindo ao longo dos anos, o Estado foi o primeiro a concluir a etapa em março, enquanto o prazo final é dezembro deste ano.

CAPACITAÇÃO- Um ponto importante tratado em Brasília foi a necessidade de investir também no letramento digital, com capacitações dos servidores públicos, acerca dos recursos digitais. De acordo com a diretora-geral da Seap, Luiza Cabel Corteletti, que também participou do evento e das oficinas do evento, essa é uma preocupação que já está sendo considerada pelo Paraná. “Neste sentido, temos contado com a Escola de Gestão do Paraná, para ofertar capacitações e formações continuadas para os servidores do Estado, para que a inovação comece com as pessoas que atuam no poder público. Os temas são pensados conforme as demandas das secretarias e autarquias, mas, principalmente, olhando para o mercado e para as novidades”, explica.

De janeiro a junho de 2023, mais de 28 mil servidores paranaenses foram certificados em cursos ofertados pela Seap, via Escola de Gestão do Paraná.

PRÓXIMOS PASSOS- A partir deste lançamento, o Governo Federal vai promover oficinas regionalizadas para escutar os entes federativos para dar continuidade à criação e implementação da Estratégia Nacional.