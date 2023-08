Com modelo de coparticipação, Paraná garante mais 590 vagas do Programa Mais Médicos

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou, nesta terça-feira (01), 590 novas vagas ao Programa Mais Médicos, distribuídas entre 257 municípios de todas as regiões, como Antonina (Litoral), Almirante Tamandaré (Região Metropolitana de Curitiba), Carambeí (Campos Gerais), Goioxim (Centro-Sul), Coronel Domingos Soares (Sudoeste), Cascavel (Oeste), Icaraíma (Noroeste), Faxinal (Norte) e Carlópolis (Norte Pioneiro). A medida se dá a partir de um novo modelo do programa federal, que acontece na modalidade de coparticipação.

Neste novo edital, a bolsa dos profissionais é paga integralmente pelo Ministério da Saúde,descontando o valor do repasse do piso de Atenção Primária à Saúde. Isso beneficia diretamente as contas municipais, uma vez que, a partir deste trâmite, os valores não entram na folha de pagamento das prefeituras.

Para os profissionais, um dos incentivos é o abatimento da dívida do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), que pode chegar a até 90%. Agora, os gestores municipais devem confirmar as novas vagas, até o dia 4 de agosto, para preenchimento imediato. Os médicos brasileiros também recebem prioridade no processo.

“Este é um programa que temos não somente apoiado, mas incentivado sua adesão, por meio de reuniões entre os municípios. O governador Ratinho Junior sempre nos orientou no sentido de aprimorar o cuidado em todo o Paraná, aproximando a população dos serviços de saúde e o Mais Médicos é uma ferramenta importante neste sentido”, avaliou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Na última semana, a Sesa realizou uma ação de acolhimento aos profissionais do Mais Médicos, buscando aproximá-los doprocesso de trabalho das equipes de Saúde da Família conforme as normativas e Linhas de Cuidados Prioritárias da Saúde do Estado.

Atualmente, o Paraná conta com 671 profissionais vinculados a alguma iniciativa do governo federal, envolvendo profissionais do Programa Mais Médicos e do Programa Médicos pelo Brasil.

Confira AQUI os municípios contemplados com as novas vagas.