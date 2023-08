Governo retoma o Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas Globais no dia 14

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável (Sedest), promove no dia 14 o Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas Globais, no auditório Mário de Mari, no Câmpus da Indústria (Fiep), em Curitiba. O evento tem como objetivo apresentar os resultados do Programa Paranaense de Mudanças Climáticas – Paranaclima, que desenvolve projetos e ações de prevenção e mitigação aos efeitos das mudanças climáticas no Estado.

O encontro dará continuidade ao Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas Globais, instituído pela Lei nº 16.019 de 2008, que estava suspenso desde 2016, e é também um dos instrumentos da Política Estadual sobre Mudança do Clima, Lei nº 17.133, de 2012. O Fórum é um espaço de diálogo e cooperação entre os diversos atores da sociedade, incluindo representantes governamentais, especialistas em mudanças climáticas, organizações não governamentais e setor privado.

Entre os assuntos previstos para o encontro estão o Inventário Paranaense de Emissão de Gases de Efeito Estufa, elaborado pelo Sistema Meteorológico do Paraná ( Simepar ), com emissões municipalizadas; o Plano de Ação Climática do Paraná, que será disponibilizado para consulta pública; o Mapeamento das Áreas Vulneráveis às Mudanças Climáticas, elaborado pelo Simepar; e as Ações de Mitigação e Adaptação realizadas pelo Paranaclima, como o Selo Clima Paraná e o Poliniza Paraná.

Também serão assinados protocolos de intenções para a ampliação do Selo Clima Paraná, que reconhece as empresas que reduzem ou compensam suas emissões de gases de efeito estufa. Além disso, o Paraná aderirá ao Pacto Nacional pela Gestão das Águas, uma iniciativa da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) para fortalecer a gestão integrada dos recursos hídricos no País.

O secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável, Valdemar Bernardo Jorge, destaca a importância do encontro para o enfrentamento das mudanças climáticas no Paraná. “A questão climática é fundamental para a vida humana, como se pode verificar em todo debate mundial. As ações de adaptação e mitigação tornarão o Paraná preparado, além de manter sua economia e produção agrícola e industrial fortes e sustentáveis, mantendo o Estado na vanguarda da qualidade ambiental e da sustentabilidade”, afirmou.

PROGRAMAÇÃO– O cronograma do encontro prevê uma recepção dos convidados; uma abertura, com composição da mesa com autoridades; uma assinatura dos protocolos, com vídeos dos programas assinados; uma fala das autoridades; uma apresentação de vídeo dos resultados do Programa Paraná Clima; o lançamento do Fórum; e uma apresentação das entregas do Paranaclima. No período da tarde, o encontro terá como público-alvo os técnicos que irão atuar no Fórum Estadual de Mudanças Climáticas.

Para participar do encontro, é necessário se inscrever no site da Sedest . As vagas são limitadas.