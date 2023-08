Portos do Paraná melhora limpeza e sinalização do acesso dos caminhões a Paranaguá

O acesso dos caminhoneiros ao Porto de Paranaguá passa por uma revitalização. A iniciativa da Portos do Paraná busca manter a limpeza da região e deixar o local mais seguro tanto para os transportadores como para a população do entorno. A faixa que recebe as melhorias vai do Viaduto NelsonBuffara (km 5 da BR-277) até a ponte sobre o Rio Emboguaçu, na Vila Guarani (km 0).

As ações começaram há uma semana. Até esta terça-feira (1º) foram feitas limpezas e remoção dos resíduos que estavam acumulados no acostamento, ciclofaixas e nos canteiros da via. O mato alto foi aparado, as canaletas desobstruídas, e até os pontos de ônibus receberam melhorias.

Até o final desta semana os canteiros receberão novo gramado e a via nova sinalização vertical e horizontal. As obras são realizadas em parceria com Associação dos Terminais do Corredor de Exportação de Paranaguá (ATEXP), Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná (DER/PR) e Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

“A área está mais limpa e mais segura”, afirma Alessandro Conforto, coordenador de Pátios da Portos do Paraná. “Hoje não tem mais mato. As galerias pluviais estão limpas e em pleno funcionamento. O caminhoneiro que chega se sente mais seguro ao trafegar por aqui”, completa.

O asseio e o cuidado com a região também favorecem a atuação das forças de segurança que seguem se revezando para manter a vigilância nessa chegada dos caminhões. “As forças de segurança hoje estão fazendo um policiamento ostensivo na área e agora têm ainda mais condições de trabalho”, comenta o coordenador.