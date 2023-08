Nota Paraná: 21 consumidores têm prêmios de R$ 10 mil para resgate

A Secretaria estadual da Fazenda (Sefa) informa que 21 prêmios de R$ 10 mil sorteados no segundo semestre do ano passado pelo programa Nota Paraná ainda não foram resgatados no período legal de doze meses. Eles podem ser expirados da conta do programa até dezembro de 2023.Do total dos prêmios, seis expiram a partir de setembro, três em outubro, quatro em novembro e oito serão cancelados em dezembro. Os consumidores podem consultar o aplicativo ou site do programa para confirmar a contemplação do valor e transferir para a conta cadastrada.

Os contemplados são de 15 cidades: Curitiba (4 ganhadores), Maringá (2 ganhadores), Ponta Grossa (2), Campo Mourão (2), e um contemplado em cada uma das cidades de Assis Chateaubriand; Londrina; Pato Bragado; Toledo; Cambé; Três Barras do Paraná; Cascavel; Araucária; Iporã; Morro do Chapéu; Cornélio Procópio.

O sorteio é realizado todos os meses. O programa distribui R$ 5 milhões em prêmios de R$ 150, R$ 10 mil, R$ 50 mil R$ 100 mil e R$ 1 milhão.Para garantir o recebimento do valor, caso contemplado, o consumidor deve manter os dados cadastrais atualizados, como telefone e bairro, para que possam receber ligações sobre o resultado.

DADOS CADASTRAIS- Para atualizar o cadastro é simples, basta acessar o site www.notaparana.pr.gov.br , escolher a aba “MEU PERFIL” e alterar os dados necessários, como telefone, por exemplo. Ao final é preciso clicar em gravar, para manter atualizado no sistema.Restando dúvidas, o cidadão pode entrar em contato pelo WhatsApp (44) 98831-9499.

Para se cadastrar no Nota Paraná, basta acessar o mesmo site ( www.notaparana.pr.gov.br ), clicar na opção "cadastre-se" e preencher a ficha com dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.

Para participar dos sorteios do Paraná Pay o consumidor precisa estar cadastrado no Nota Paraná e ter concordado com os termos de uso dos créditos e prêmios. Para aderir, é necessário acessar o perfil de usuário no site ou no aplicativo e clicar em "concordar".O Paraná Pay permite usar os créditos do Nota Paraná em certas atividades e setores no Estado. Os valores podem ser utilizados por meio da carteira digital do banco Senff, em estabelecimentos dos setores de turismo, venda de gás de cozinha e combustíveis. Outra opção é transferir o valor para a conta bancária cadastrada no Nota Paraná.

CRÉDITOS–Além dos sorteios mensais, o Nota Paraná devolve aos contribuintes que pedem CPF na nota parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago nas compras realizadas no comércio.Para acumular créditos é necessário pedir ao estabelecimento comercial que registre o CPF no documento fiscal. Após a liberação pela Secretaria de Fazenda, o consumidor receberá créditos e concorrerá aos prêmios mensais.