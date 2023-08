Estado reúne representantes de nove cidades para apresentar soluções inovadoras

Para apresentar projetos de inovação aos municípios, o Governo do Paraná promoveu nesta terça-feira (1º), em Curitiba, o primeiro evento do Inova Cidades, realizado pela Secretaria da Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI). Ele é pensado para trazer uma série de projetos, palestras e soluções diretas para serem implementadas nos 399 municípios do Paraná.

Nesta primeira etapa, participaram prefeitos e representantes das cidades de Campo Mourão, Guarapuava, Irati, Marialva, Mandaguari, Paiçandu, Palmeira, Prudentópolis e Umuarama. Até o fim do ano acontecerão eventos similares em todas as regiões do Paraná. Nas próximas semanas, serão realizados em Cascavel e Maringá.

O secretário da Inovação, Marcelo Rangel, falou sobre a adesão dos municípios. “O Governo do Estado trabalha de uma maneira municipalista porque a vida das pessoas acontece nas cidades. E ter essa proximidade com os prefeitos é muito importante. Eles nos trazem as demandas, e através da inovação, nós podemos oferecer melhor qualidade de vida aos paranaenses”, afirmou.

Foram apresentadas soluções e novas tecnologias nas áreas de saúde, gestão pública, administração, infraestrutura e educação, mobilidade urbana e transformação digital. Houve palestras de iniciativas das Secretarias da Inovação (Sei), das Cidades (Secid), de Infraestrutura e Logística (Seil), da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), Celepar, Fomento Paraná e Invest Paraná.

A Celepar apresentou o Mural Digital, plataforma de serviços que permite a transmissão de programações customizadas em circuito fechado através de TVs, bem como a utilização de lousas digitais que aproximam o cidadão dos serviços do governo. O responsável pelo atendimento e possibilidade de negócios para prefeituras, Jeferson Costa, também abordou produtos e serviços voltados para os municípios nas áreas de trânsito, comunicação, gestão de documentos, agendamentos online e correio eletrônico.

“É muito importante valorizar esse trabalho transversal da inovação. A Secretaria das Cidades está à disposição para ajudar os municípios com recursos, com projetos que envolvam ou não tecnologia, mas que com certeza precisam ser inovadores. A inovação só vale se for melhorar a qualidade de vida lá na ponta, onde as pessoas vivem”, destacou o secretário das Cidades, Eduardo Pimentel.

A prefeita de Mandaguari, Ivonéia Furtado, destacou a iniciativa da Secretaria da Inovação. “O governo tem pensado nos municípios, mesmo os que estão longe da Capital. Isso é fundamental para que a gente possa melhorar a vida dos paranaenses”, afirmou.