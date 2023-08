Programa Vocações Regionais Sustentáveis pode virar novo curso técnico na rede estadual

A matriz curricular do Ensino Médio no Paraná pode contar com um novo curso técnico: Negócios Sustentáveis. O curso passará a ser ofertado em 2024, inicialmente na região litorânea do Estado, e tem o objetivo de capacitar os alunos para gestão e empreendedorismo sustentável.

A nova proposta de curso integrado ao Ensino Médio é fruto de parceria entre a Secretaria de Estado da Educação e a Invest Paraná – agência de promoção de investimentos ligada à Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços – através do programa Vocações Regionais Sustentáveis (VRS).

Nesta terça-feira (1), profissionais da educação, turismo e negócios, se reuniram na sede do BRDE durante o evento “Educação e Sustentabilidade: Capacitando profissionais para o futuro do Paraná”, para compor a Comissão Técnica Setorial que formulará a nova matriz curricular. O evento segue até quinta-feira (3).

O presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin, avalia que a qualificação é imprescindível ao desenvolvimento dos pequenos municípios. “A gente precisa dar mais capacitação, treinar mais as pessoas. A gente não pode ter medo de mostrar para os nossos empreendedores que ganhar dinheiro não é feio, é bom, é importante e que isso pode ser feito com sustentabilidade”, afirmou.

O curso deve ser uma inovação no ensino, pois atualmente não há no catálogo nacional de cursos técnicos nenhum curso similar que trate de negócios sustentáveis.

A chefe do Departamento de EducaçãoProfissional, Daiane Pereira Fraile, destaca a preocupação da Seed em ofertar cursos técnicos com assertividade e a importância da parceria com a Invest Paraná, que já atua na promoção das vocações regionais e do empreendedorismo. "Nós unimos três eixos: gestão em negócios, recursos naturais e turismo para fazer uma construção que será coletiva e de parceria, unindo o setor produtivo, a educação e demais interessados nessa oferta”, afirmou.

VRS– OPrograma Vocações Regionais Sustentáveis valoriza as qualidades econômicas de cada região do Estado, inserindo valor comercial à produção de pequenos empreendedores, sem deixar de lado processos tradicionais e até históricos de como os produtos são feitos. Entre as ações, está a criação de marcas regionais para conquistar mercado, ressaltando questões como regionalidade e sustentabilidade, o que agrega mais valor à produção.

Atualmente, o programa VRS atua no Litoral, com produtos de banana, palmito pupunha, açaí juçara, frutas sazonais e turismo; na região Centro-Sul, com erva mate e pinhão; e no entorno da futura Represa do Miringuava, em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba, na produção agrícola local. Também está em fase de implantação no Vale do Ribeira, área que é grande produtora de tangerina e com grande potencial turístico.