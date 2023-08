Norte Pioneiro apresenta saldo positivo na abertura de empresas

A economia norte pioneirense segue em crescimento segundo dados apresentados pela Junta Comercial do Paraná. A região do Norte Pioneiro apresentou saldo positivo na abertura de novas empresas no primeiro semestre do ano.

De acordo com o levantamento realizado pela Jucepar, os municípios da região registraram a abertura de 4.511 novas empreendimentos, enquanto houve baixa em 2.676. Isso representa um saldo positivo de 1.835 novas empresas neste primeiro semestre de 2023.

Ainda conforme os dados do levantamento da Jucepar, os municípios que mais registraram a abertura de novos negócios foram Santo Antônio da Platina, com 170 empreendimentos, Siqueira Campos, com 164 empresas e Cornélio Procópio com 161. Os dados ainda apontam que os setores que lideram o ranking de novos negócios são o de comércio e reparação de veículos e motocicletas. Também há destaque para construção civil e industrias.

No balanço geral, o Paraná também apresentou saldo positivo nos seis primeiros meses do ano. Ao todo foram abertas quase 146 mil empresas e registradas quase 80 mil baixas com um saldo positivo de pouco mais de 66 mil novas empresas. No total, o estado tem mais de 1,5 milhão de empresas ativas.

Além de apontar que a economia paranaense segue em desenvolvimento, os dados também mostram os resultados dos trabalhos realizados pelo governo do estado para facilitar a abertura de novas empresas. No mês de abril, por exemplo, o tempo médio para abertura de uma empresa no Paraná foi de 11 horas e 16 minutos colocando o estado na 4ª colocação do ranking nacional.