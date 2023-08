Estado abre capacitação para brigadistas voluntários em Unidades de Conservação

Para quem tem interesse em atuar na prevenção e no combate a incêndios florestais, as inscrições para o curso de Capacitação em Brigadistas Civis Voluntários estão abertas até esta sexta-feira (04). A iniciativa é do Instituto Água e Terra (IAT), em parceria com a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil e com o Corpo de Bombeiros do Paraná. O intuito é treinar voluntários que queiram ajudar na segurança das pessoas, do meio ambiente e de propriedades naturais.

Qualquer cidadão que resida no Paraná com idade superior a 18 anos pode se inscrever. Também podem participar integrantes já cadastrados no programa de Voluntariado em Unidades de Conservação (UCs) do Paraná (VOU), dentro do Programa de Prevenção de Incêndios na Natureza (Previna).

O objetivo da capacitação é ampliar o quadro de voluntários brigadistas, composto atualmente por 648 pessoas. Os treinamentos serão teóricos e práticos. “O voluntariado tem o potencial para transformar os cidadãos em guardiões da biodiversidade, em aliados da conservação. As capacitações servem de incentivo e disseminação de conhecimento para que essas pessoas possam atuar de forma eficaz e segura nos diversos segmentos que as atividades proporcionam”, afirma a bióloga e chefe das Unidades de Conservação do IAT, Ana Letícia Lowen.

Ela explica que pela primeira vez o IAT terá estrutura para treinar pessoas de todas as regiões do Paraná, sem que para isso elas precisem se deslocar por longas distâncias. Até o momento, 142 interessados se inscreveram.

SOBRE O CURSO– As aulas terão início na segunda-feira (7), de forma semipresencial, com 40 horas de duração – 25 horas de conteúdo teórico na modalidade de ensino a distância (EAD), e 15 horas na modalidade prática.

As aulas presenciais serão em Unidades de Conservação do Paraná, com local divulgado apenas para os inscritos. A conclusão da capacitação está prevista para 22 de agosto e o aluno, sendo aprovado, receberá um certificado.

As inscrições são gratuitas e as vagas limitadas. É necessário realizar o seguinte passo a passo: acesse o site da Escola de Defesa Civil , clique na aba de “Cursos ABERTOS" e, em seguida, em "Cursos com inscrição RESTRITA". Selecione o "Curso de Capacitação em Brigadistas Civis Voluntários - TURMA I 2023", e no campo de "Autoinscrição (Estudante)" insira a chave de inscrição PREVINA2023. Para finalizar clique em "Inscreva-me". Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a equipe do IAT pelo e-mail:[email protected].

VOU– Os inscritos no curso automaticamente passam a fazer parte do programa de Voluntariado de Unidades de Conservação do Paraná (VOU) como brigadistas voluntários. O VOU é uma proposta do IAT que possibilita o ingresso de pessoas que colaboram de forma espontânea em diferentes atividades de manejo e gestão para proteger as UCs do Paraná.

Os voluntários se envolvem em atividades como o atendimento ao visitante, manutenção de trilhas e/ou instalações de novos espaços, em projetos de educação ambiental e pesquisa, em trabalhos administrativos de UCs, em ações de recuperação de áreas degradadas ou ainda na implementação de projetos de manejo das UCs. Há disponibilidade de alojamento, alimentação e transporte, além de seguro contra acidentes.

Assim como o VOU, o Previna é também uma atividade voltada para voluntários, mas com foco na prevenção e para o combate aos incêndios florestais nas UCs, garantindo a preservação dos patrimônios ambientais existentes no Paraná.

Serviço:

Inscrições: até 4 de agosto, pelo site da Escola de Defesa Civil , com adesão gratuita

Modalidade semipresencial: 40 horas/aula (25 horas EAD / 15 horas de prática)

Início das aulas: 7 de agosto

Encerramento das aulas: 22 de agosto