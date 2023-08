Tarifa do serviço de distribuição de gás canalizado terá redução média de 2,62%

O Conselho Diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar) homologou nesta terça-feira (1º) a nova tarifa do serviço de distribuição de gás canalizado no Estado, que sofrerá redução média de 2,62%.

Os novos valores levam em consideração a variação do custo da molécula de gás, que registrou queda desde abril, quando ocorreu sua última atualização. Também consideram o repasse da parcela de recuperação do saldo da Conta Gráfica, mecanismo regulatório utilizado para promover uma suavização na tarifa, evitando grandes oscilações em função das constantes flutuações da taxa de câmbio e do preço do petróleo tipo Brent.

A parcela de recuperação é a forma de recuperar os valores decorrente das diferenças do preço de compra e de venda junto ao supridor pela concessionária, que são corrigidos pela Taxa Selic.

A Conta Gráfica proporciona uma compensação entre os preços de compra e venda da molécula de gás pela Compagas para posterior distribuição no Estado, garantindo maior previsibilidade e estabilidade na tarifa cobrada do consumidor final.

A tabela com os valores discriminados para cada segmento e faixa de consumo será publicada em Diário Oficial.