Servidor do Detran morre em acidente no Norte Pioneiro

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã da terça-feira (01) tirou a vida de um homem de 52 anos na rodovia PR-439 em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas pelo portal de notícias Tá no Site, o acidente envolveu uma motocicleta e um caminhão. Segundo os relatos colhidos pela equipe do Corpo de Bombeiros, os dois veículos transitavam sentido a Santo Antônio da Platina quando a moto acabou atingindo a lateral do caminhão.

O condutor da moto, identificado como Marcos Roberto Modos, infelizmente não resistiu aos ferimentos e acabou entrando em óbito no local do acidente. Ele era servidor do Detran de Santo Antônio da Platina. O motorista do caminhão não se feriu e permaneceu no local até a chegada das equipes policiais.

Frente aos fatos, o local foi isolado para os trabalhos das equipes da Polícia Civil. O corpo da vítima foi recolhido pelo IML (Instituto Médico Legal). As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.