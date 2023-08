Ponta Grossa inicia teste com ônibus movido a GNV em projeto da Compagas e Scania

A Compagas, em conjunto com a fabricante Scania e em parceria com a Prefeitura de Ponta Grossa, apresentou nesta segunda-feira (31) o ônibus 100% a gás natural que integrará o transporte coletivo no município-polo dos Campos Gerais, a partir desta terça-feira (01) e pelos próximos 30 dias.

A ação faz parte do projeto ligado à mobilidade urbana sustentável, que vem sendo desenvolvido nas principais cidades do Paraná, e que tem por objetivo certificar os indicadores de eficiência, em especial, a redução nas emissões de poluentes na utilização do veículo e a contribuição para as metas de sustentabilidade.

A prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Silveira Schmidt, acompanhou o lançamento e destacou a importância do projeto para a cidade. “A realização desses testes faz parte dos esforços da prefeitura para oferecermos um sistema de transporte cada vez melhor para população”, disse. "Essas empresas trouxeram esse ônibus, que pode transportar até 90 pessoas, tem ar-condicionado e utiliza um combustível sustentável, o que é ótimo para o meio ambiente. Tenho certeza que a população irá gostar muito da tecnologia e de todas as novidades que estão incluídas neste veículo”.

A ação em Ponta Grossa é a quarta realizada pelo projeto coordenado pela Compagas e Scania. As primeiras demonstrações foram na Região Metropolitana de Curitiba, com o Governo do Paraná, e na Capital, com a Prefeitura de Curitiba. Durante todo o mês de junho, o mesmo veículo rodou em Londrina, sendo abastecido com o biometano. Nos três locais foi demonstrada a viabilidade da utilização do ônibus a gás em linhas complexas e extensas, garantindo a autonomia e a menor emissão de poluição na atmosfera.

O CEO da Compagas, Rafael Lamastra Jr., destaca que com os primeiros testes foi possível comprovar os números apresentados pelo fabricante e demonstrar na prática a eficiência do veículo. “Em Curitiba, a competitividade do GNV frente ao diesel foi maior, garantindo uma redução de custos de operação em cerca de 10%, já a emissão de poluentes foi 20% menor. Ou seja, mais economia e sustentabilidade para o transporte urbano”, disse.

Lamastra ainda destacou que esses resultados foram obtidos com apenas um ônibus em rota e que uma operação concentrada com mais veículos pode garantir ainda mais vantagens à economia local. “Os veículos de transporte coletivo a gás são uma realidade nas principais cidades do mundo, e nós precisamos aplicar essa tecnologia em nosso Estado, realizando a substituição de veículos a diesel por modelos a gás, capazes de contribuir com o meio ambiente, com a saúde da população e com a economia”, afirmou.

DIFERENTES LINHAS– O ônibus em demonstração percorrerá diferentes linhas a partir de 1º de agosto. O objetivo é que ele passe pelas principais vias de Ponta Grossa e atenda a um número maior de pessoas. O veículo 100% a gás se somará à frota da Viação Campos Gerais (VCG) e vai operar de segunda a sábado, entre os horários dos ônibus convencionais que passam pelos Terminais Nova Rússia, Uvaranas, Central e Oficinas.

“A VCG considera de fundamental importância essas iniciativas com combustíveis alternativos, como é o caso do veículo a gás. A partir deste teste teremos condições de avaliar a performance e o desempenho para analisar a viabilidade de implantação”, destacou o diretor de Relações Institucionais da VCG, Rodrigo Venske

MENOS POLUENTE– O gás natural, mesmo sendo de origem fóssil, é menos poluente que os combustíveis líquidos em razão de sua queima mais limpa, com menos fuligem e menor geração de dióxido de carbono (CO2), um dos principais gases de efeito estufa (GEE). Em comparação com o diesel, o veículo movido a gás natural pode emitir até 20% menos CO2. Já a redução de óxidos de nitrogênio (NOx) é de quase 90% e a de material particulado (partículas muito finas de sólidos ou líquidos poluentes) chega a 85%.

Essa redução de poluentes impacta diretamente na saúde da população, com um menor índice de doenças cardiovasculares e respiratórias causada por esses gases.

“Estamos comprovando com nossas demonstrações a viabilidade do ônibus a gás como solução para uma mobilidade mais sustentável. Precisamos de outras fontes de energia para não termos mais a matriz 100% diesel. Seguimos cumprindo a missão de liderar a transição para um sistema de transporte de passageiros mais sustentável”, afirmou Celso Mendonça, gerente de Vendas de Soluções para Mobilidade da Scania Operações Comerciais Brasil.

“Temos certeza que em Ponta Grossa teremos sucesso em mostrar todos os benefícios do modelo a gás para esta cidade de tamanho potencial e visão de futuro e desenvolvimento inteligente”, disse.

ÔNIBUS– O modelo fabricado pela Scania é o Padron K 280, com 14 metros de comprimento e capacidade para 86 passageiros. O ônibus é equipado com elevador para acessibilidade e espaço interno para cadeirantes. O modelo K 280 4x2 tem propulsor de 280 cavalos de potência. Seu motor é Ciclo Otto (o mesmo conceito dos automóveis) e movido 100% a gás e biometano, ou mistura de ambos.

Não éconvertido do diesel para o gás, tem garantia de fábrica, tecnologia confiável e segura, desempenho consistente e força semelhante ao similar a diesel, além de ser mais silencioso. Se enquadra nos três pilares sustentáveis: econômico, social e ambiental. Para o ônibus em teste, foram instalados oito cilindros de gás na lateral dianteira com uma autonomia de 300 km.

A segurança é total em caso de acidentes. Os cilindros e válvulas são certificados pelo Inmetro (em conformidade com a lei). São três válvulas (vazão, pressão e temperatura) que liberam o gás em caso de anomalia em um destes três quesitos. Os cilindros são extremamente robustos (o material é de ogivas de mísseis). Em caso de incêndio ou batida o gás é liberado para a atmosfera e se dissolve sem perigo de explosão.

“Já estamos na quarta demonstração do ônibus a gás no Paraná, sendo três delas na região de atendimento da Cotrasa, e mais uma vez colocar esse veículo nas ruas para provar na prática sua viabilidade e sustentabilidade é muito importante. Dessa vez em Ponta Grossa, cidade com o quarto maior PIB do Estado. Trazer uma solução como essa para a região dos Campos Gerais fortalece a mobilidade urbana e o compromisso com o meio ambiente", disse Cristiano Locatelli, diretor da Cotrasa, a Casa Scania que atende a região.

COMPAGAS– A Compagas é uma empresa de economia mista e tem como acionista majoritária a Companhia Paranaense de Energia – Copel, com 51% das ações, a Mitsui Gás e Energia do Brasil, com 24,5%, e a Commit Gás, com 24,5%. Com uma rede de distribuição de mais de 870 quilômetros de extensão, atende clientes dos segmentos industrial, comercial, residencial, de transportes e de geração elétrica, instalados em 15 municípios do Estado.

Os mais de 54 mil clientes consomem diariamente cerca de 1 milhão de metros cúbicos de gás natural. Sua atuação está pautada em bases econômicas, sociais e ambientais e com foco na promoção da expansão do uso do gás natural. Ciente do seu importante papel para indução do desenvolvimento e da necessidade da diversificação da matriz energética, executa ações em prol da competitividade e da segurança para seu mercado.

SCANIA– A Scania é líder mundial em soluções de transporte e uma das principais fabricantes de caminhões pesados, ônibus e de motores industriais, marítimos e para geração de energia. Junto com parceiros e clientes, está liderando a mudança para um sistema de transporte e logística mais sustentável. Com presença em mais de 100 países, fundada em 1891, conta com 54 mil colaboradores ao redor do mundo. Possui linhas de produção na Europa, Ásia e América Latina, que permitem o intercâmbio global de componentes e veículos completos. Em 2021, foram entregues globalmente 85,930caminhões, 4.436 ônibus e 11.786 motores. A receita líquida da Scania alcançou mais de 146 bilhões de coroas suecas, sendo mais de 20% relacionados a serviços. A Scania faz parte do Grupo TRATON.