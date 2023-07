Recursos estaduais ajudam famílias de Cascavel a comprarem a casa própria

Representantes do Governo do Estado e da Prefeitura de Cascavel inauguraram nesta segunda-feira (31) o Residencial Riviera San Fernando, com 80 novos apartamentos. O empreendimento habitacional, construído pela Village, é mais um a contar com subsídios do programa Casa Fácil Paraná na cidade, na região Oeste do Paraná.

O projeto recebeu um investimento de R$ 255 mil do tesouro estadual, através da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar). O recurso foi usado para custear R$ 15 mil da entrada no valor do imóvel a 17 famílias que residirão no local a partir de agora. O grupo beneficiado é formado por pessoas com renda familiar mensal de até três salários mínimos e que não possuíam casa própria.

Além do aporte inicial do Governo do Estado para a compra do imóvel, elas também receberam descontos da Caixa Econômica Federal através do programa Minha Casa Minha Vida. O programa oferece juros menores que os de mercado, com financiamento em até 30 anos.

Os apartamentos do Residencial San Fernando estão divididos em blocos de quatro pavimentos no bairro Floresta. O condomínio conta com uma área de lazer completa e espaços de uso comum mobiliados e decorados.

FIM DO ALUGUEL– Para a assistente comercial Bruna Gabrielly dos Anjos, de 22 anos, o programa estadual foi determinante para a realização do seu sonho. “Eu fiquei sabendo através de um anúncio nas redes sociais e resolvi me inscrever na Cohapar. Acabou dando tudo certo, porque sem esses R$ 15 mil eu não conseguiria comprar o apartamento. Eu estou muito feliz e ansiosa pela mudança”, contou.

Outra beneficiada foi a costureira Stella Alves dos Santos, 20, que vai morar com a mãe, Devalci, 52. “A gente morava em uma casa cedida e soube através de outras pessoas que estavam aproveitando essa oportunidade que o Estado estava oferecendo. A sensação agora é de alívio e felicidade por morar no que é nosso”, comemorou Stella.

OPORTUNIDADE CONTINUA– Apenas nas duas últimas semanas, o Casa Fácil Paraná ajudou 111 famílias de Araucária , 21 de Cambé e 109 de Maringá a conquistarem uma casa própria. Somente em Cascavel, já são 1.289 famílias beneficiadas pelo programa desde a sua criação, em 2021, totalizando R$ 19,3 milhões em investimentos estaduais.

Recentemente, o governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou a segunda etapa do programa Casa Fácil Paraná que tem como meta atender mais 40 mil famílias residentes no Estado. Em sua nova fase, o subsídio estadual aumentou de R$ 15 mil para R$ 20 mil por beneficiário e a faixa de renda do público-alvo foi ampliada de três para quatro salários mínimos.

De acordo com a chefe do escritório regional da Cohapar em Cascavel, Lucilei Marchiori, as mudanças devem facilitar ainda mais a comercialização das unidades habitacionais. “A procura das famílias de Cascavel tem superado as expectativas e, com o aumento da renda e do valor de entrada, a tendência é de uma procura ainda maior assim que os empreendimentos estiverem disponíveis”, explicou.

Os interessados devem se inscrever no site da Cohapar para serem notificados sobre novas oportunidades disponíveis. No portal da companhia, também é possível consultar os empreendimentos disponíveis em cada município .