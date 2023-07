Paraná amplia Projeto Sasakawa, referência mundial no combate à hanseníase

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) ampliou o Projeto Sasakawa, conhecido internacionalmente por atuar em diversas frentes relativas aos casos da hanseníase. Agora foi a vez do município de Pontal do Paraná (Litoral), de abrangência da 1ª Regional de Paranaguá, aderir ao programa. Além dele, o município de Reserva, de abrangência da 21ª Regional de Telêmaco Borba (Campos Gerais), também implementou a iniciativa neste ano. Em 2022, Doutor Ulysses (2ª RS), na Região Metropolitana de Curitiba, e Piraí do Sul (3ª RS), nos Campos Gerais, já haviam aderido.

Os quatro locais escolhidos apresentam média e baixa carga da doença, mas ainda há algum tipo de fragilidade na detecção precoce de casos. O objetivo desta ampliação é fortalecer a Atenção Primária à Saúde (APS), com o desenvolvimento de ações voltadas para o diagnóstico precoce, tratamento oportuno, vigilância de contatos e prevenção, especialmente em menores de 15 anos, além do enfrentamento do estigma e discriminação, através de capacitações em serviço.

O projeto nipônico é uma parceria entre o governo federal, Organização Pan-Americana da Saúde(Opas) e a Sasakawa/Nippon Foundation, com a participação dos estados. A instituição é representativa na área e seu fundador, que leva o nome do projeto, foi nomeado como Embaixador da Boa Vontade da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a eliminação da doença. O projeto iniciou de forma remota em 2021 e segue até ao final do ano.

“O Brasil está em primeiro lugar no mundo em incidência de hanseníase e em segundo lugar em número absoluto de casos, atrás apenas da Índia. A doença é milenar, mas tem tratamento e o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece a todos os paranaenses”, alertou a chefe da Divisão de Saúde da Família da Sesa, Rosiane Aparecida da Silva.

Ainda de acordo com ela, a capacitação dos profissionais dessas novas áreas é a principal ação de interrupção. “Queremos interromper a cadeia de transmissão, através do diagnóstico precoce e tratamento oportuno, capacitando os profissionais na Atenção Primária para que estejam aptos a reconhecer os primeiros sinais e sintomas da doença”, acrescentou.

NÚMEROS– Apesar da diminuição do número de casos nos últimos anos no Estado, somente em 2021 foram 410 novos diagnósticos; em 2022, 374; e, desde o início deste ano, 210 pessoas foram detectadas com a doença.

AÇÕES–A Sesa tem o Plano Estratégico de Controle da Hanseníase no Paraná, o qual prevê ações integradas entre Vigilância e Atenção à Saúde que, apoiadas pela assistência farmacêutica e laboratorial e promoção da saúde, coordenam as estratégias para o controle da hanseníase no Paraná

HANSENÍASE–A hanseníase é uma doença causada por uma bactéria, o bacilo de Hansen, que acomete os nervos e a pele. Sem tratamento, a condição pode evoluir para deformidades e graves sequelas.

A transmissão ocorre pela via aérea, por gotículas, e requer um contato frequente e prolongado com a pessoa infectada. Como os sintomas demoram para aparecer, a pessoa pode passar anos sem perceber que está doente.

O preconceito e o estigma que cercam a doença também são pontos importantes, motivos pelos quais alguns pacientes escondem sua condição e até não a informam aos contatos, o que dificulta ainda mais a quebra da cadeia de transmissão.

A doença tem cura e cessa a transmissão assim que iniciado o tratamento, que é oferecido gratuitamente nas unidades de saúde do SUS.

Veja os sintomas mais comuns:

- Manchas com perda ou alteração de sensibilidade para calor, dor ou tato;

- Formigamentos, agulhadas, câimbras ou dormência em membros inferiores ou superiores;

- Diminuição da força muscular, dificuldade para pegar ou segurar objetos, ou manter calçados abertos nos pés;

- Nervos engrossados e doloridos, feridas difíceis de curar, principalmente em pés e mãos;

- Áreas da pele muito ressecadas, que não suam, com queda de pelos (especialmente nas sobrancelhas), caroços pelo corpo;

- Coceira ou irritação nos olhos;

- Entupimento, sangramento ou ferida no nariz.