Colisão entre carro e moto deixa mulher ferida em Wenceslau Braz

Uma mulher ficou ferida após sofrer uma queda de moto na tarde do domingo (30). O acidente aconteceu na rodovia PR-422 em Wenceslau Braz.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu próximo ao trevo que dá acesso ao município de São José da Boa Vista. A vítima conduzia uma motocicleta Honda CG 125 quando acabou se envolvendo em um acidente com um automóvel VW/Gol.

A condutora da moto, uma mulher de 25 anos, teve ferimentos sendo socorrida pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada ao hospital de Caridade São Sebastião para receber atendimento médico. Já o condutor do veículo, que seria um homem de 84 anos, teria deixado o local do acidente antes da chegada da polícia não sendo possível realizar o teste do etilômetro.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.