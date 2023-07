Agepar verifica melhorias nas condições dos terminais e do ferry boat de Guaratuba

Como parte do trabalho permanente da Coordenadoria de Fiscalização, uma equipe da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná ( Agepar ) esteve em Guaratuba, no Litoral, na última semana, para vistoriar as condições dos terminais e das embarcações do ferry boat.

Após conferir a situação dos atracadouros, coletes salva-vidas, sanitários e outros itens, a equipe da Agepar verificou melhorias na prestação do serviço.

O relatório elaborado pela equipe técnica indica que a operadora Internacional Marítima está cumprindo requisitos estabelecidos em contrato e também no Regulamento da Travessia da Baía de Guaratuba, concluindo que “houve melhorias nas condições de conservação de todos os equipamentos e prédios, e também na operação como um todo, considerando as condições gerais da travessia anteriores à permissão”.

A Internacional Marítima assumiu o ferry boat depois do rompimento do contrato do DER-PR com a BR Travessias, empresa que havia vencido a licitação para prestar o serviço por 10 anos, mas que não cumpriu as condições estabelecidas em contrato, no início de 2022.

A vistoria foi feita pelo especialista em Regulação, Helmuth Germano Venske Neto; e pelo auxiliar de Regulação, Julio Cesar Milarch Woroski, servidores da Diretoria de Fiscalização e Qualidade dos Serviços.

NOVO CONTRATO– O Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), publicou em Diário Oficial na semana passado o extrato da nova contratação com a Internacional Marítima Ltda., que atualmente opera em caráter emergencial. O contrato deve entrar em vigor no dia 10 de agosto, garantindo uma transição tranquila entre contratações sem qualquer dificuldade para os usuários.

O investimento será de R$ 131.792.989,44, com prazo de execução de 25 meses, garantindo a travessia durante o período de obras da nova Ponte de Guaratuba.