Governo decreta luto oficial pela morte de Artagão de Mattos Leão, ex-conselheiro do TCE

O Governo do Paraná decretou luto oficial de três dias pela morte de Artagão de Mattos Leão, ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, na manhã deste domingo (30).

Ele foi deputado estadual por nove anos, entre 1983 e 1991, com papel de destaque na Assembleia Constituinte Estadual. Em abril de 1991 foi nomeado para o TCE, onde ficou até 2022, com a aposentadoria compulsória.

Na Corte de Contas, exerceu a Presidência em dois períodos: de 1996 a 1998 e no biênio 2013-2014. Foi vice-presidente em 1994 e no biênio 2011-2012; e corregedor-geral da Casa no biênio 1992-1993 e em 1995.

Segundo o TCE-PR, no primeiro mandato, ele ajudou a consolidar a rede de informática implantada em 1995, que passou a integrar todos os setores do Tribunal, e logo em seguida instituiu o Programa TCE Digital, que possibilitou o trâmite 100% eletrônico de processos e procedimentos administrativos internos.

“Artagão sempre foi um homem público muito dedicado e que marcou o seu nome na história do Paraná e do Tribunal de Contas, que exerce um papel fundamental para a sociedade. Meus sentimentos a todos os familiares e ao meu amigo Artagão de Mattos Leão Junior nesse momento difícil”, disse o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

O governador em exercício Darci Piana também lamentou a morte. “Artagão ficou mais de 30 anos no Tribunal de Contas, sempre com uma conduta séria, honesta e transparente. Grande conhecedor da gestão pública, deixará um legado imenso para o Estado do Paraná”, afirmou.

Natural de Inácio Martins, na região Centro-Sul do Paraná, Artagão de Mattos Leão tinha 75 anos, era bacharel em Direito pela UFPR e deixa quatro filhos, entre eles o deputado estadual Artagão de Mattos Leão Junior, que está em seu sexto mandato como parlamentar.