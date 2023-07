Paranaguá completa 375 anos neste sábado e recebe do Estado R$ 6 milhões em obras urbanas

No aniversário de 375 anos, comemorados neste sábado, 29 de julho, Paranaguá foi contemplada com a entrega de uma praça revitalizada no entorno do Santuário de Nossa Senhora do Rocio, um novo espaço esportivo e a primeira parte da nova pavimentação asfáltica na região central, obras do Governo do Estado que, juntas, representam um investimento de mais de R$ 6 milhões para a cidade polo do Litoral.

As estruturas, feitas em parceria com a administração municipal, foram inauguradas nesta sexta-feira (28) pelo governador em exercício Darci Piana, junto com o prefeito Marcelo Roque e o secretário das Cidades, Eduardo Pimentel.

Piana parabenizou a cidade, que é a mais antiga do Paraná, e garantiu que o Governo do Estado continuará a investir fortemente em Paranaguá e em todo o Litoral. “É uma alegria poder fazer estas obras no momento em que Paranaguá completa 375 anos, fazendo com que ela possa acolher ainda melhor a sua população e a todos que visitam a cidade, inclusive com novos turistas estrangeiros que desembarcarão aqui no final do ano com os navios de cruzeiro ”, afirmou.

Uma das obras mais emblemáticas foi a revitalização da Praça Padre Thomas Sheehan, que fica em frente ao Santuário Estadual Nossa Senhora do Rocio. A obra foi iniciada em 2022 e envolveu a substituição dos pisos por novos, que são permeáveis e possuem sistema tátil para cegos, meio-fio de concreto, novos bancos, bicicletários, lixeiras, luminárias, comunicação visual e paisagismo.

A revitalização deverá garantir uma estrutura melhor aos milhares de visitantes que passam pelo famoso santuário da padroeira do município. O projeto recebeu um investimento de aproximadamente R$ 2 milhões, repassados pela Secretaria das Cidades, e deverá ampliar o potencial turístico da região, que apenas nos dias da Festa do Rocio, em novembro, atrai cerca de 300 mil romeiros de todo o Brasil.

O governador em exercício também citou outros projetos do Governo do Estado que estão em andamento na cidade, como a construção da nova ponte ligando a região central com o bairro dos Valadares, beneficiando cerca de 30 mil moradores, e o Moegão portuário, que deve ampliar expressivamente a capacidade simultânea de carregamento de cargas dos vagões de trens para os navios.

“Temos muitos outros investimentos que ainda estão sendo elaborados pela Secretaria das Cidades com a prefeitura e que serão anunciados em breve para Paranaguá. São obras que não se restringem ao porto, mas beneficiam toda a cidade”, garantiu.

O nome da praça é uma homenagem ao padre Thomas Sheehan, falecido há 25 anos. Segundo o reitor do Santuário, padre Dirson Gonçalves, trata-se de um reconhecimento por tudo o que o religioso fez enquanto morou e trabalhou na cidade.

“O padre Thomas foi essencial para o desenvolvimento do Santuário Nossa Senhora do Rocio nas últimas décadas”, disse. “Com a revitalização, os milhares de fiéis que nos visitam terão mais espaço e mais conforto, especialmente durante as festividades da padroeira”.