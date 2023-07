Seminário Controla Paraná reúne 80 representantes de municípios do Litoral

Secretários municipais, supervisores e servidores de prefeituras do Litoral se reuniram por dois dias no 4º Seminário Controla Paraná, promovido pela Controladoria-Geral do Estado (CGE), nesta quinta e sexta-feira (17 e 28), em Paranaguá. Durante os dois dias, foram apresentadas as atividades desempenhadas na CGE aos cerca de 80 participantes e debatidas boas práticas nas áreas de controle da gestão pública.

O Controla Paraná é um fórum permanente de debate e troca de experiência sobre formas de garantir a ética e a integridade do serviço público, coibindo atos ilícitos e de corrupção.

A controladora-geral do Estado, Luciana Silva Azevedo, afirmou que somente com a ação conjunta e integrada entre Estado e municípios é possível melhorar a eficiência da gestão pública e oferecer serviços de qualidade aos cidadãos.

“A CGE tem desenvolvido ferramentas e investido em recursos humanos, para que possa dar exemplo a outras administrações. Somos como engrenagens; todas precisam estar em bom funcionamento para alcançarmos o objetivo comum da eficiência do poder público”, disse.

Este foi o quarto seminário Controla Paraná. Os temas abordados refletem a organização da CGE. As apresentações abordaram rotinas e conceitos das coordenadorias de Ouvidoria; de Transparência e Controle Social; de Integridade e Compliance; de Auditoria; de Controle Interno, de Corregedoria e do Observatório da Despesa Pública.

“Algumas prefeituras já têm controladorias-gerais, mas em outras as atividades relacionadas ao controle são descentralizadas. Nós estimulamos a criação de controladorias e o fortalecimento das ações contra a corrupção”, acrescentou Luciana.

O ouvidor-geral de Paranaguá, Luiz Paulo da Silva, representou o prefeito Marcelo Roque no evento, que reuniu também autoridades dos outros municípios, no auditório da Portos do Paraná.

Já aderiram ao Controla Paraná 64 municípios e mais 121 estão em processo de adesão. Do Litoral, apenas Paranaguá e Pontal do Paraná já concluíram a adesão. Esse fórum está disponível no site www.controlaparana.pr.gov.br , por onde as prefeituras podem fazer consultas e aderir à iniciativa.